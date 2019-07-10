Держдеп: Співпраці між США та Росією заважають дії самої Росії

Заступник держсекретаря США з політичних питань Девід Гейл зустрівся 10-го липня у Гельсінкі із заступником міністра закордонних справ РФ Сергієм Рябковим.

Як повідомила офіційний представник Держдепартаменту Морган Ортагус, обговорювалися американо-російські відносини та вплив регіональних викликів у Європі, на Близькому Сході і в Азії.

Хейл підкреслив, що, хоча Вашингтон прагне згладити розбіжності і розвивати співпрацю з Росією з низки міжнародних проблем, негативні дії Росії як і раніше є перешкодою для прогресу в двосторонніх відносинах.