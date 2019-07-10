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Світ

Держдеп: Співпраці між США та Росією заважають дії самої Росії

Заступник державного секретаря США з політичних питань Девід Гейл (архивное фото)

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Девід Гейл та Сергій Рябков обговорили двосторонні рішення та регіональі проблеми Європи, Близького Сходу та Азії

Заступник держсекретаря США з політичних питань Девід Гейл зустрівся 10-го липня у Гельсінкі із заступником міністра закордонних справ РФ Сергієм Рябковим.

Дипломати США і Росії провели переговори у Гельсінкі. Відео
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Дипломати США і Росії провели переговори у Гельсінкі. Відео

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Як повідомила офіційний представник Держдепартаменту Морган Ортагус, обговорювалися американо-російські відносини та вплив регіональних викликів у Європі, на Близькому Сході і в Азії.

Хейл підкреслив, що, хоча Вашингтон прагне згладити розбіжності і розвивати співпрацю з Росією з низки міжнародних проблем, негативні дії Росії як і раніше є перешкодою для прогресу в двосторонніх відносинах.

Заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков (архівне фото)
Заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков (архівне фото)

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