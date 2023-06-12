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- Голос Америки
- Associated Press
США повернуться до ЮНЕСКО, щоб балансувати культурний вплив Китаю
США повернуться до ЮНЕСКО й сплатять 600 мільйонів доларів заборгованих внесків, щоб протистояти впливу Китаю в ухваленні рішень організації, зокрема, щодо штучного інтелекту та технологічної освіти у світі.
США - найбільший донор цієї культурної організації при ООН - вийшли з ЮНЕСКО у 2017 році за Адміністрації попереднього президента Дональда Трампа, посилаючись на тривалі антиізраїльські настрої та проблеми в керівництві організації. А у 2011 році США та Ізраїль припинили фінансувати ЮНЕСКО після того, як туди включили Палестину.
Повернення Сполучених Штатів до організації мають затвердити на голосуванні інші країни-представниці, жодна держава наразі не висловила протесту проти цього кроку Вашингтона.
Заступник держсекретаря США з управління Джон Басс заявив у березні, що відсутність США в ЮНЕСКО зміцнила позиції Китаю і "підриває нашу здатність бути настільки ж ефективними в просуванні нашого бачення вільного світу". Він сказав, що культурна організація ООН відіграє ключову роль у встановленні та формуванні стандартів для вивчання технологій і природничих наук у всьому світі, "тому, якщо ми справді серйозно ставимося до конкуренції з Китаєм у цифровій епосі... ми не можемо дозволити собі більше бути відсутніми".
Щорічний операційний бюджет ЮНЕСКО становить 534 мільйони доларів. До 2017 року внески США складали 22% від загального фінансування агентства.
Також агенція ЮНЕСКО запросила Ізраїль повернутись до організації. Представники ізраїльського уряду давно звинувачують ООН в антиізраїльській упередженості. У 2012 році, попри заперечення Ізраїлю, Генеральна Асамблея ООН визнала Палестинську адміністрацію державою-спостерігачем, що не є членом організації.
Раніше за адміністрації Рейгана в 1984 році Сполучені Штати також виходили з ЮНЕСКО, оскільки вважали керівництво агентства корумпованим і таким, що використовувалось для просування радянських інтересів. Вашингтон знову приєднався до культурної організації у 2003 році.
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"Українці, всі ми хочемо миру", – Ентоні Блінкен. Відео
"На саміті НАТО ви можете очікувати потужного пакета як політичної, так і практичної допомоги Україні на майбутнє. І це теж надішле дуже потужний сигнал президенту Путіну, що він не може просто спробувати протриматися довше, аніж ми", – держсекретар США Ентоні Блінкен
- Голос Америки
Успіх України у контрнаступі може наблизити мир, а не віддалити його - Блінкен
Успіх України у контрнаступі може наблизити мир, а не віддалити його. Про це заявив Державний секретар США Ентоні Блінкен під час спільного брифінгу з міністром закордонних справ Італії Антоніо Таяні в понеділок.
"Успіх України у контрнаступі зробить дві речі. Він зміцнить її позиції за будь-яким столом переговорів в майбутньому, а також може фактично змусити Путіна нарешті зосередитися на переговорах щодо закінчення війни, яку він розпочав. І в цьому сенсі він справді може наблизити мир, а не віддалити його", - зазначив Блінкен.
Водночас держсекретар зауважив, що поки зарано оцінювати ситуацію з контрнаступом, проте висловив упевненість в успіху Збройних сил України. "Важливо зауважити, що внаслідок того, що понад 50 країн об'єдналися для підтримки України і, зокрема мужності та стійкості українських військових та її народу, ми впевнені, що вони будуть продовжувати досягати успіху в тому, що вони намагаються досягти, а саме повернути землі, відібрані в них Росією", - сказав Блінкен.
Державний секретар США також прокоментував ситуацію навколо Каховської ГЕС, зазначивши, що наразі США не мають додаткової інформації про те, що саме призвело до її руйнування. "Ми знаємо, що це має катастрофічні наслідки для українців. І це, само собою, жахлива річ, яка посилюється, звичайно, тим фактом, що це відбувається під час ширшої агресії Росії проти України. Але ми не маємо додаткової інформації про те, що саме спричинило руйнування дамби. Звичайно, цю війну розпочала Росія. Росія фактично контролювала дамбу, і ми бачимо наслідки результати, які вплинули на багатьох українців", - сказав Блінкен.
Крім того, Ентоні Блінкен анонсував, що на найближчому саміті НАТО, який відбудеться у липні у Вільнюсі, Україна отримає потужний пакет підтримки, що стане сигналом для Кремля.
"Я не хочу забігати наперед, але на саміті НАТО ви можете очікувати потужний пакет як політичної, так і практичної допомоги Україні на майбутнє. І це теж надішле дуже потужний сигнал президенту Путіну, що він не може просто спробувати протриматися довше, аніж ми. Ми всі лишаємося на своєму, ми непохитні. Українці, всі ми хочемо миру. Але, знову ж таки, це має бути справедливий міцний мир. І якщо Росія буде готова взаємодіяти на цій основі, ми всі будемо готові до цього. Але те, що ми бачимо донині, свідчить про те, що вони не готові", - сказав Блінкен.
Своєю чергою міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні під час брифінгу з Ентоні Блінкеном наголосив на тому, що Україні потрібно допомогти приєднатися до Альянсу. "Я вважаю, що ми маємо продовжувати процес, який розпочався кілька років тому, щоб допомогти Україні стати членом НАТО. Я вважаю, що першим вагомим кроком, який може привести до цього, було б створення свого роду Ради Україна-НАТО, яка б також залучила Україну до обміну інформацією, політичною інформацією на рівні НАТО. І це може бути першим кроком до вступу України до НАТО", - сказав Таяні.
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- Голос Америки
- Reuters
G7 хоче боротись проти можливого розкрадання українського зерна
Країни Групи семи працюють над засобами боротьби з ймовірним розкраданням українського зерна, повідомив міністр продовольства та сільського господарства Великої Британії Марк Спенсер.
Під час конференції Міжнародної ради по зерну у Лондоні він повідомив, що Британія є лідером у методиці хімічної ідентифікації походження зерна і що країни G7 також тісно співпрацюють з Україною.
"Ми вважаємо, що (хімічна ідентифікація) буде ефективним засобом для стримування подальших крадіжок українського зерна", - сказав Спенсер.
Минулого місяця Велика Британія оголосила про нову хвилю санкцій проти Росії через її війну проти України, націлених на "тіньових осіб і організації", пов'язаних з підозрою в крадіжці українського зерна.
Націлювання на організації, які займаються торгівлею зерном, є незвичною, бо торгівля зерном зазвичай не підпадає під санкції з гуманітарних причин, пише Reuters.
Нині генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш висловив занепокоєння тим, що Росія 17 липня вийде з Чорноморської зернової ініціативи. "Я стурбований, і ми наполегливо працюємо, щоб переконатися, що буде можливо зберегти Чорноморську ініціативу, і водночас ми зможемо продовжувати нашу роботу зі сприяння російському експорту", - сказав Гутерреш.
Щоб переконати Росію погодитися на зернову угоду, було укладено трирічний меморандум про взаєморозуміння, за яким в ООН погодилися сприяти Росії з її власним експортом продовольства та добрив.
Хоча російський експорт продовольства та добрив не підпадає під санкції Заходу, запроваджені після вторгнення в Україну в лютому 2022 року, Москва каже, що обмеження на платежі, логістику та страхування становлять перешкоду для поставок.
Серед вимог Росії – відновлення експорту аміаку по трубопроводу в український порт Південний і підключення Россільгоспбанку до міжнародної платіжної системи SWIFT.
Організація Об’єднаних Націй допомогла збільшити російський експорт продовольства та добрив, сприяючи стабільному потоку суден до її портів і знизивши тарифи на фрахт і страхування, заявив у п’ятницю речник ООН.
Раніше посолка Сінді Маккейн, виконавча директорка Всесвітньої продовольчої програми ООН, сказала, що "росіяни грають тут у небезпечну гру" і "тримають у заручниках зерно", бокуючи Чорноморську зернову ініціативу. За її словами, проблема постачання продовольства стала проблемою національної безпеки, а масштаби нинішньої глобальної кризи голоду та недоїдання є величезними.
В статті використано матеріали АР, Reuters.
В Німеччині розпочались найбільші за історію НАТО навчання ВПС
У понеділок в Німеччині розпочалися найбільші в історії НАТО навчання повітряних сил.
Навчання Air Defender 2023, які триватимуть до 23 червня, планувалися давно і мають на меті продемонструвати можливості Альянсу в умовах високої напруженості з Росією.
Перші літаки злетіли в небо в понеділок вранці з аеродромів на півночі Німеччини.
Близько 10 000 учасників і 250 літаків з 25 країн беруть участь в навчаннях, сценарій яких передбачає напад на одну з країн НАТО.
Сполучені Штати направляють 2000 військовослужбовців Національної гвардії США та близько 100 літаків.
"Навчання є сигналом — сигналом перш за все нам, сигналом для нас, країн НАТО, а також для нашого населення, що ми в змозі реагувати дуже швидко... що ми зможемо захистити Альянс. у разі атаки", – сказав командувач ВПС Німеччини генерал-лейтенант Інго Герхарц телеканалу ZDF.
Герхарц сказав, що запропонував навчання у 2018 році, мотивуючи це тим, що анексія Криму Росією підкреслила необхідність мати можливість захистити НАТО.
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