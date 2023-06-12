США повернуться до ЮНЕСКО, щоб балансувати культурний вплив Китаю

Успіх України у контрнаступі може наблизити мир, а не віддалити його. Про це заявив Державний секретар США Ентоні Блінкен під час спільного брифінгу з міністром закордонних справ Італії Антоніо Таяні в понеділок.

"Успіх України у контрнаступі зробить дві речі. Він зміцнить її позиції за будь-яким столом переговорів в майбутньому, а також може фактично змусити Путіна нарешті зосередитися на переговорах щодо закінчення війни, яку він розпочав. І в цьому сенсі він справді може наблизити мир, а не віддалити його", - зазначив Блінкен.

Водночас держсекретар зауважив, що поки зарано оцінювати ситуацію з контрнаступом, проте висловив упевненість в успіху Збройних сил України. "Важливо зауважити, що внаслідок того, що понад 50 країн об'єдналися для підтримки України і, зокрема мужності та стійкості українських військових та її народу, ми впевнені, що вони будуть продовжувати досягати успіху в тому, що вони намагаються досягти, а саме повернути землі, відібрані в них Росією", - сказав Блінкен.

Державний секретар США також прокоментував ситуацію навколо Каховської ГЕС, зазначивши, що наразі США не мають додаткової інформації про те, що саме призвело до її руйнування. "Ми знаємо, що це має катастрофічні наслідки для українців. І це, само собою, жахлива річ, яка посилюється, звичайно, тим фактом, що це відбувається під час ширшої агресії Росії проти України. Але ми не маємо додаткової інформації про те, що саме спричинило руйнування дамби. Звичайно, цю війну розпочала Росія. Росія фактично контролювала дамбу, і ми бачимо наслідки результати, які вплинули на багатьох українців", - сказав Блінкен.

Крім того, Ентоні Блінкен анонсував, що на найближчому саміті НАТО, який відбудеться у липні у Вільнюсі, Україна отримає потужний пакет підтримки, що стане сигналом для Кремля.

"Я не хочу забігати наперед, але на саміті НАТО ви можете очікувати потужний пакет як політичної, так і практичної допомоги Україні на майбутнє. І це теж надішле дуже потужний сигнал президенту Путіну, що він не може просто спробувати протриматися довше, аніж ми. Ми всі лишаємося на своєму, ми непохитні. Українці, всі ми хочемо миру. Але, знову ж таки, це має бути справедливий міцний мир. І якщо Росія буде готова взаємодіяти на цій основі, ми всі будемо готові до цього. Але те, що ми бачимо донині, свідчить про те, що вони не готові", - сказав Блінкен.

Своєю чергою міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні під час брифінгу з Ентоні Блінкеном наголосив на тому, що Україні потрібно допомогти приєднатися до Альянсу. "Я вважаю, що ми маємо продовжувати процес, який розпочався кілька років тому, щоб допомогти Україні стати членом НАТО. Я вважаю, що першим вагомим кроком, який може привести до цього, було б створення свого роду Ради Україна-НАТО, яка б також залучила Україну до обміну інформацією, політичною інформацією на рівні НАТО. І це може бути першим кроком до вступу України до НАТО", - сказав Таяні.

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