ЮНІСЕФ просить створити безпечний коридор, щоб вивезти дітей із зони бойових дій в Україні

Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ просить всі сторони війни в Україні призупинити військові дії, щоб вивезти дітей з-під зони вогню.

Відповідну заяву оприлюднила виконавча директорка фонду Кетрін Рассел у понеділок, 28 лютого.

«Дітей вбивають. Діти отримують поранення. Діти зазнають надзвичайно глибокої травми від насильства, яке їх оточує. Ми просимо призупинити триваючі військові дії в Україні. Призупинення дозволить гуманітарній допомозі дістатися до людей, які відрізані після п’яти днів інтенсивних авіаударів і запеклих наземних боїв по всій країні. Це також дозволить сім’ям у найбільш постраждалих районах вийти зі сховищ, щоб отримати їжу та воду, звернутися за медичною допомогою або виїхати у пошуках безпеки”, - заявила Кетрін Рассел.

Вона додала, що ситуація з дітьми, що перебувають у зоні бойових дій, погіршується щохвилини: «Ми отримуємо повідомлення про обстріли лікарень, шкіл, водопровідних та санітарних установ та дитячих будинків. Вибухова зброя в населених пунктах і вибухонебезпечні сліди війни становлять реальну небезпеку для дітей України вже зараз”.

“Ми повинні захистити всіх дітей в Україні. Тепер. Їм потрібен мир”, - заявила виконавча директорка ЮНІСЕФ.

У неділю, 27 лютого, міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко повідомив, що за чотири дні війни в Україні загинуло 16 дітей.