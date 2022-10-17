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ЮНІСЕФ: через війну Росії проти України мільйони дітей опинилися в злиднях
Через війну Росії проти України і зростаючу інфляцію чотири мільйони дітей у Східній Європі та Центральній Азії опинилися за межею бідності, йдеться у звіті Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ, складеного на основі аналізу даних із 22 країн світу.
За останній рік кількість бідних дітей збільшилася на 19%, зазначають експерти ЮНІСЕФ. «Діти несуть найбільший тягар економічних наслідків війни в Україні», – заявив регіональний директор ЮНІСЕФ в країнах Європи та Центральної Азії Афшан Хан.
Кількість бідних дітей в Україні через війну, за даними ООН, збільшилася на пів мільйона. Війна, що триває, торкнулася понад семи з половиною мільйонів українських дітей. У країні пошкоджені чи зруйновані будинки, школи, лікарні, сотні тисяч людей залишилися без чистої води та електрики. Дітей розлучили зі своїми сім’ями, обстріли та міни є щоденною загрозою для життя дітей, наголосили у фонді.
За звітом, на частку Росії припадає три чверті приросту дітей, які живуть у бідності. В РФ через війну кількість бідних дітей збільшилася на 2,8 мільйона.
Автори звіту зазначають, що різке зростання дитячої бідності призведе до проблем з освітою і втратою майбутнього.
Різке зростання рівня бідності може призвести до смерті ще 4500 дітей віком до одного року. Втрат в навчанні можуть зазнати ще 117 тисяч дітей, які залишать школу лише цього року, зазначає ЮНІСЕФ.
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Атаки по мирних жителях України повинні припинитись - ООН
Атаки на цивільну інфраструктуру та по мирних жителях України повинні припинитись - наполягають в Управлінні Верховного комісара ООН з прав людини.
"Ми отримали повідомлення від наших колег на місцях про ці атаки безпілотників, і надзвичайно важливо, щоб [...] мирні жителі не були ціллю, й це дуже важко в густонаселених міських районах", - заявив Верховний комісар з питань прав людини Фолькер Тюрк заявив.
Повага до права людини та міжнародного гуманітарного права є "абсолютно критичною, тому головним закликом є деескалація", - сказав він журналістам, повідомляє видання Reuters.
Раніше "Голос Америки" повідомляв, що Верховний представник ЄС з міжнародних питань Жозеп Боррель запевнив, що напади "не похитнуть нашу відданість підтримці України, а лише зміцнять її".
Також Боррель заявив, що ЄС розгляне "конкретні свідчення" участі Ірану у війні Росії в Україні.
Як військові відомства, так і світові ЗМІ, неодноразово повідомляли, що Іран постачає Росії свої бойові безпілотники. Називали і їхні конкретні марки (Shahed-136), і ймовірну кількість замовлених Росією в Ірану дронів (2400), нагадує "Радіо Свобода".
Іран у понеділок знову заперечив повідомлення про те, що він надає дрони Росії.
Внаслідок російських атак на Київ у понеділок загинули принаймні четверо людей. Попри свідчення, що атаки були здійснені на цивільну інфраструктуру та мирне населення, у Кремлі заявили про "нанесення ударів по об'єктах воєнного управління та системи енергетики України".
Президент України Володимир Зеленський у Telegram назвав ці обстріли терором проти мирного населення і заявив, що ворогу не вдасться зламати українців: "На окупантів чекає лише справедливе покарання й осуд майбутніх поколінь. На нас – перемога".
У статті використано матеріали "Радіо Свобода", Reuters.
Дивіться також: Майбутнє України - в НАТО. Інтерв’ю із главою МЗС Естонії Урмасом Рейнсалу
- Голос Америки
США не вбачають ознак зростання ядерної загрози у зв'язку з російськими навчаннями – Білий дім
Сполучені Штати не помітили жодних змін у щорічних ядерних навчаннях Росії, які б свідчили, що Москва готується до використання ядерної зброї. Про це у понеділок заявив координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі.
В інтерв’ю Національному громадському радіо США (NPR) представник Білого дому сказав, що США, як і щороку, будуть стежити за прооведенням російських ядерних навчань. Але поки що, за словами Кірбі, навчання проводяться "як звичайно, в тих межах, в яких Росія це робила в минулому".
«Ми очікуємо, що в рамках цих навчань вони будуть пересувати деякі зі своїх стратегічних запасів. Але ми не бачимо жодних ознак, що в контексті цих навчань або в іншому контексті, президент Путін вирішив використати ядерну зброю чи зброю масового знищення в Україні», – заявив координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі.
Напередодні повномасштабного нападу на Україну в лютому 2022 року Росії проводила військові навчання. Проведення ядерних навчань у контексті постійних погроз з боку Росії використати ядерну зброю для утримання окупованих та анексованих українських територій, викликало занепокоєння, що Росія готується використати ядерну зброю в Україні.
Відповідаючи на запитання ведучого про те, як США мають відповісти на російську загрозу, Джон Кірбі відповів, що США багато разів «публічно і приватно» попередили російське керівництво про «серйозні наслідки» використання ядерної чи іншої зброї масового знищення «будь-якої потужності» в Україні.
Але, за словами Кірбі, поки що з боку Росії не було жодних ознак того, що змусило би США змінити підхід до політики стратегічного стримування. Зміна цієї політики була б, за словами Кірбі, ще одним елементом стримування Росії.
Розмова на NPR із координатором стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США відбувалась під час обстрілу Києва іранськими дронами цієї ночі, від яких загинуло щонайменше троє людей.
Кірбі заявив, що США та союзники з понад 50-ти країн надсилають Україні засоби протиповітряної оборони. Він також підтвердив бажання Вашингтона підтримувати Україну в її боротьбі з російською агресією "стільки, скільки буде потрібно". За словами Кірбі, загальна військова допомога Україні з боку США на цей момент складає понад 17 мільярдів доларів.
Як "Голос Америки" повідомляв раніше, наприкінці вересня Путін заявив, що може "вжити всіх заходів" для захисту територій, які Росія намагається анексувати, а заступник секретаря Радбезу Росії Дмитро Медведєв заявив, що Росія "має право" використати ядерну зброю проти України.
Речник Кремля Дмитро Пєсков раніше заявляв, що використання Росією ядерної зброї може бути лише відповідно до "ядерної доктрини", де мовиться, що "у випадку агресії проти Росії або її союзників із застосуванням зброї масового знищення або коли під загрозу поставлено існування самої держави". На Заході такі заяви розцінили як "брязкання ядерною зброєю".
- Голос Америки
США, ЄС реагують на ранкові обстріли України
Посольство США назвало "ганебними" ранкові обстріли України Росією.
"Чергові відчайдушні та ганебні атаки Росії сьогодні вранці проти мирних жителів та цивільної інфраструктури. Ми захоплюємося силою та стійкістю українського народу. Ми будемо з вами стільки, скільки потрібно", - йдеться у повідомленні відомства у Twitter.
Верховний представник ЄС з міжнародних питань Жозеп Боррель запевнив, що напади "не похитнуть нашу відданість підтримці України, а лише зміцнять її".
Боррель вказав, що ЄС збільшує військову допомогу Україні до 3,1 млрд євро і розпочинає тренувальну місію для навчання українських військових. Він зауважив, що через обстріли, міністр закордонних справ України звертався до Ради міністрів ЄС із бомбосховища.
"Дмитро Кулеба звертається до Ради міністрів ЄС із закордонних справ з бомбосховища, а ми збільшуємо військову допомогу ЄС до 3,1 млрд євро і розпочинаємо тренувальну місію ЄС для України, - йдеться в дописі посадовця ЄС. - Російські останні невибіркові напади не похитнуть нашу відданість підтримці України, а лише зміцнять її".
Боррель заявив, що ЄС розгляне "конкретні свідчення" участі Ірану у війні Росії в Україні.
Про те, що під час нападів, ймовірно, застосовувались іранські дрони заявив і міністр закордонних справ Литви Едгарс Рінкевичс. Він закликав надати додаткові системи протиповітряної оборони Україні та запровадити санкції проти Ірану.
"Відео засідання Ради Ради міністрів ЄС із закордонних справ і український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в бомбосховищі, - твітує Рінкевичс. - Очевидно, іранські дрони застосовувались для нападу на Київ, Україні потрібно більше систем протиповітряної оборони. ЄС має запровадити санкції проти Ірану за надання Росії дронів".
Іран заперечує повідомлення про те, що він надає дрони Росії.
В результаті російських атак на Київ у понеділок загинули дві людини, пошкоджено житловий будинок, повідомляє уряд.
Президент України Володимир Зеленський назвав обстріли терором проти мирного населення і заявив, що ворогу не вдасться зламати українців.
"Цілу ніч і весь ранок ворог влаштовує терор мирного населення, - написав Зеленський в Telegram. - Дрони-камікадзе і ракети атакують всю Україну. У Києві є влучання у житловий будинок. Ворог може вдарити по наших містах, але нас йому зламати не вдасться. На окупантів чекає лише справедливе покарання й осуд майбутніх поколінь. На нас – перемога".
- Голос Америки
Посолка США в ООН з нагоди Всесвітнього дня продовольства закликала продовжити Чорноморську зернову ініціативу
«Ми переживаємо найгіршу продовольчу кризу, яку я колись бачила», - заявила посолка США в ООН Лінда Томас-Грінфілд з нагоди Всесвітнього дня продовольства.
«Сукупність наслідків глобальної пандемії, зростання тиску кліматичної кризи, високі ціни на енергоносії та добрива, а також збройні конфлікти, включаючи незаконне та невиправдане вторгнення Росії в Україну, порушили світові ланцюжки поставок і призвели до різкого зростання цін на харчі у світі. Розбиває серце той факт, що в результаті 828 мільйонів людей залишаться голодними», - йдеться в заяві дипломатки.
Вона зазначила, що Чорноморська зернова ініціатива понад 7 мільйонів метричних тон вкрай необхідного продовольства голодуючим у всьому світі.
«Ця ініціатива має важливе значення для глобальної продовольчої безпеки і має бути продовжена, – наголошується у заяві Грінфілд.
«Продовольча безпека – це питання національної безпеки. Це економічне питання. Але насамперед це моральне питання», – заявила вона.
«Відзначаючи Всесвітній день продовольства, скористаємося моментом, щоб налагодити співпрацю між урядами, країнами та народами, щоб покінчити з голодом. Зараз саме час налагодити партнерські відносини з громадянським суспільством та приватним сектором, використовувати переваги нових технологій та досконаліших методів, створити продовольчі системи та структури майбутнього та покінчити з голодом раз і назавжди».
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