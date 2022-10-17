ЮНІСЕФ: через війну Росії проти України мільйони дітей опинилися в злиднях

Через війну Росії проти України і зростаючу інфляцію чотири мільйони дітей у Східній Європі та Центральній Азії опинилися за межею бідності, йдеться у звіті Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ, складеного на основі аналізу даних із 22 країн світу.

За останній рік кількість бідних дітей збільшилася на 19%, зазначають експерти ЮНІСЕФ. «Діти несуть найбільший тягар економічних наслідків війни в Україні», – заявив регіональний директор ЮНІСЕФ в країнах Європи та Центральної Азії Афшан Хан.

Кількість бідних дітей в Україні через війну, за даними ООН, збільшилася на пів мільйона. Війна, що триває, торкнулася понад семи з половиною мільйонів українських дітей. У країні пошкоджені чи зруйновані будинки, школи, лікарні, сотні тисяч людей залишилися без чистої води та електрики. Дітей розлучили зі своїми сім’ями, обстріли та міни є щоденною загрозою для життя дітей, наголосили у фонді.

За звітом, на частку Росії припадає три чверті приросту дітей, які живуть у бідності. В РФ через війну кількість бідних дітей збільшилася на 2,8 мільйона.

Автори звіту зазначають, що різке зростання дитячої бідності призведе до проблем з освітою і втратою майбутнього.

Різке зростання рівня бідності може призвести до смерті ще 4500 дітей віком до одного року. Втрат в навчанні можуть зазнати ще 117 тисяч дітей, які залишать школу лише цього року, зазначає ЮНІСЕФ.