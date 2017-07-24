Бажання іноземців вступити до університету Богомольця використовують шахраї?

Я зараз спілкуюсь з університетом на вступ до якого я подався онлайн і вже отримав лист про зарахування на навчання. Тепер у мене просять сплатити 200$ через Western union

На популярному американському сайті Reddit звернули увагу на діяльність сайту, упорядники якого буцімто намагаються отримати кошти від іноземних громадян, які прагнуть здобути освіту у "Національному медичному унівеститеті імені О.О. Богомольця". Сайт про який йдеться - www.nmu-kiev.com - виділяється зручним дизайном та пропонує низку оплачуваних послуг іноземцям.

При цьому на офіційному сайті НМУ - NMU.ua - згаданий вище сайт відносять до підозрілих оборудок і зауважують, що за його допомогою можуть здійснюватись спроби шахрайським шляхом здобути зиск. Проректор НМУ заявив "Голосу Америки" телефоном, що там поінформовані про сайти-підробки, а компанії-посередники часто намагаються отримати неправомірну вигоду від використання іміджу і високої репутації університету

Питання щодо автентичності сайту nmu-kiev.com виникло у одного з користувачів Reddit , коли після успішного "вступу" онлайн з використанням зазначеного сайту, у нього запитали про переказ 200 доларів через систему переказів Western Union.

Головна причина через яку я "повівся" - "чистіша" перезентація вебсайту та процедури подачі документів. Знаю, що це звучить тупо, але це головна причина через яку я "обрав" процедуру подачі документів на підробному сайті

"Я зараз спілкуюсь з університетом на вступ до якого я подався онлайн і вже отримав лист про зарахування на навчання. Тепер у мене просять сплатити 200$ через Western Union за мій лист-запрошення, але схоже, що ім'я людини, якій я маю відправити платню не українське, а індійське, а адреса належить компанії з обмеженою відповідальністю. Я нічого не знайшов про неї за Google. Скажіть, це нормально, чи мене прагнуть ошукати?", - пише користувач.

Тут таки ним було додано, що у ході електронного листування з nmu-kiev.com його переконували, що сайт NMU.ua (саме він згадується, як офіційний сайт Національного медичного унівеститету імені Богомольця) насправді не представляє університет.

Той же користувач звернув увагу на те, що компанія LLC Edusvit, якій за його словами, його закликали переказати гроші, зазначається у якості офіційного представника на англомовних сайтах kmu-kyiv.com та ifnmu.edu.ua, які буцімто представляють відповідно - "Київський медичний університет Української асоціації народної медицини" та відділ міжнародних зв'язків "Івано-Франківського національного медичного університету".

«Голос Америки» отримав коментар від першого проректора з науково-педагогічної роботи НМУ імені О.О.Богомольця Ярослава Цехмістера ... у вузі періодично стикаються зі спробами певних компаній посередників щодо набору іноземних студентів отримати неправомірну вигоду... НМУ також відомо про діяльність сайтів-підробок

Офіційним сайтом НМУ ім. Богомольця є NMU.ua. Даний сайт містить відповідне повідомлення з приводу www.nmu-kiev.com:

"Національний медичний університет ім. Богомольця інформує, що офіційними сторінками університету онлайн та сторінками відділів підготовки іноземних студентів є: www.nmu.ua (NMU), www.fdo-nmu.com (факультет підготовки іноземних студентів), www.interdept.nmu.ua (департамент міжнародного співробітництва). Офіціна сторінка НМУ у Facebook - https://www.facebook.com/nmu.official/(@nmu.official). Будь-які інші сайти (наприклад http://www.nmu-kiev.com) або сторінки у соціальних мережах, які використовують ім'я НМУ ім. Богомольця вважаються шахрайством і можуть бути спробою оборудок".

"Голос Америки" отримав коментар від першого проректора з науково-педагогічної роботи НМУ імені О.О.Богомольця Ярослава Цехмістера (за телефоном зазначеним на сайті NMU.ua - прим. ГА), який відзначив, що "у вузі періодично стикаються зі спробами певних компаній посередників щодо набору іноземних студентів отримати неправомірну вигоду від використання іміджу і високої репутації університету. НМУ також відомо про діяльність сайтів-підробок. Офіційний сайт НМУ (nmu.ua) також періоднично стає об’єктом невдалих спроб несанкціонованого зовнішнього втручання з метою внесення змін до інформації розміщеної на ньому".

"Голос Америки" звернувся із запитом щодо коментаря через номер телефону та адресу електронної пошти зазначені на сайті www.nmu-kiev.com. На момент публікації цього матеріалу відповідь не було отримано.

Facebook-сторінка підробного сайту мала майже вдесятеро більше лайків та відгуків, ніж реальна. Вони також швидко відповідали на мої листи на повідомлення через Facebook

Прикметно, що автор повідомлення на Reddit відзначив, що сайт-підробка (відповідно до інформації на сайті NMU.ua - прим. ГА) викликав у нього більшу довіру ніж автентичний сайт через те, що мав кращий дизайн та більш зручну форму подачі документів.

"Головна причина через яку я "повівся" - "чистіша" перезентація вебсайту та процедури подачі документів. Знаю, що це звучить тупо, але це головна причина через яку я "обрав" процедуру подачі документів на підробному сайті, а не на справжньому. Інша причина - Facebook-сторінка підробного сайту мала майже вдесятеро більше лайків та відгуків, ніж реальна. Вони також швидко відповідали на мої листи на повідомлення через Facebook. Через це мені було комфортно спілкуватись з ними", - написав автор повідомлення-перестороги на Reddit.

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