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В Атлантиці вирує тропічний шторм Ета - це найактивніший сезон ураганів за 15 років

  • Голос Америки
Наслідки урагану Зета в Луїзіані, 27 жовтня 2020

Наприкінці щорічного сезону ураганів в Атлантиці країнам Центральної Америки загрожує новий тропічний шторм Ета. У суботу циклон уже завдав удару по острівних країнах Карибського басейну, тепер - рухається до узбережь Нікарагуа та Гондурасу.

Це вже 12 потужний тропічний шторм за 2020 рік - востаннє така ж кількість циклонів вирувала в Атлантичному океані неподалік Американських континентів у 2005 році.

Синоптики вже назвали цей рік рекордним. Щороку, згідно із системою Світової метеорологічної організації, якщо тропічний шторм досягає швидкості у понад 62 кілометри на годину, йому дають жіночі або чоловічі імена за наперед затвердженим списком із 21 позиції (загалом перелік імен складено на 6 років наперед, після того списки та самі імена повторюють заново).

У 2020 році перелік вичерпався раніше, тож метеорологам довелось давати штормам імені з додаткового списку - відповідно до літер грецького алфавіту (Альфа, Бета, Гамма, Дельта, Епсілон, Зета, Ета - й так далі).

Днями узбережжям США прокотився інший шторм - Зета, що приніс руйнівні наслідки у штаті Луїзіана.

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