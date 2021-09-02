Щонайменше 7 людей загинуло в Нью-Йорку, через угаран "Іда"

Щонайменше сім осіб загинуло в Нью-Йорку, через потужні зливи, які спричинив ураган "Іда", повідомили в поліції міста. Серед загиблих 2-річна дитина. Ще про одну смерть повідомила влада штату Нью-Джерсі. Мер міста Пассаік в Нью-Джерсі повідомив про смерть людини, машину якої залило водою.

В середу губернатори штатів Нью-Йорк, Нью-Джерсі та Західна Вірджинія оголосили надзвичайний стан, через значні зливи внаслідок просування на північний схід урагану "Іда".

"Не їдьте на дороги, залишайтеся вдома в безпеці", - закликав у Twitter губернатор Нью-Джерсі Філ Мерфі.

Місто Нью-Йорк вперше в історії видало попередження про небезпеку повені.

В Нью-Йорку затопило вулиці та метро. Міські служби проводили рятувальні операції на 20 станціях метро.

Потужність урагану "Іда" зменшилась до категорії "тропічного шторму", після того, як він досяг узбережжя США на початку цього тижня.

Через ураган, який дістався південого штату Луїзіана 29 серпня, рівно через 18 років після руйнівого урагану "Катріна", в штаті було зруйновано електромережі і затоплено значні території. Місто Нью-Орлеан повністю залишилось без струму.

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