В США прогнозують незвично активний сезон ураганів, через COVID-19 служби порятунку коригують свої плани дій

У 2020 році в Сполучених Штатах очікують незвично активний сезон ураганів. Про це застерігає Національне управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA).

“Аналіз атмосферних умов цьогоріч прогнозує активний сезон атлантичних ураганів. Наші досвідчені метеорологи разом із оновленими комп’ютерними моделями і технологіями спостереження надаватимуть точні та вчасні прогнози, щоб захистити життя та матеріальну власність”, - сказав Ніл Джейкобс, виконувач обов'язків голови NOAA.

Цього року метеорологи прогнозують від 13 до 19 штормів, шість з яких можуть стати особливо сильними ураганами третьої категорії або вище.

Сезон ураганів у США зазвичай триває приблизно з 1 червня по 30 листопада. Цього року метеорологи прогнозують від 13 до 19 штормів, шість з яких можуть стати особливо сильними ураганами третьої категорії або вище. У звичайний період кількість штормів не перевищує 12, з яких три можуть стати особливо сильними.

Імена ураганам дають в алфавітному порядку. В травні цього року вже відбувся шторм Артур, тож наступні потенційні буревії називатимуться Берта, Крістобал, Доллі, Едуард, Фей та Ґонцало.

Активний сезон ураганів може створити додаткове навантаження на системи захисту населення у США, які зараз протидіють пандемії COVID-19. У Федеральному агентстві з надзвичайних ситуацій заявили, що в разі лиха слід буде діяти з урахуванням ризику зараження коронавірусом, а відтак вживати додаткових заходів безпеки.

Наступні потенційні буревії називатимуться Берта, Крістобал, Доллі, Едуард, Фей та Ґонцало.

“Соціальне дистанціювання та інші вимоги лікарів для захисту від COVID-19 можуть вплинути на ваш план готовності до катастроф, в тому числі на те, що є у вашій тривожній валізі, на ваші маршрути евакуації, вибір притулку та інше. Стихійні лиха не чекатимуть, тож я заохочую вас пам’ятати про COVID-19, коли ви складатимете план для себе і своїх рідних”, - заявив виконувач обов'язків заступника голови організації Карлос Кастілло.

У Червоному Хресті в США також заявили, що коригують свій план дій на випадок стихійного лиха. Зазвичай евакуйованих людей розміщують в спеціальних критих притулках, але під час пандемії це може бути ризикованим. Тож в організації планують вживати додаткових заходів безпеки: ретельніше прибирати та дезінфікувати намети, створити більше місця між ліжками, забезпечити людей масками і уважно слідкувати за станом їхнього здоров’я.

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