Центри з контролю захворювань США змінили рекомендації щодо тесування коронавірусу - експерти занепокоєні

Експерти галузі охорони здоров'я висловлюють тривогу з приводу рішення Центрів з контролю і профілактики захворювань США (CDC) змінити рекомендації щодо тестування на коронавірус.

У понеділок в CDC оголосили, що люди, які тісно контактували з хворими «не обов'язково повинні здавати аналіз», якщо у них відсутні симптоми вірусу. Раніше відомство рекомендувало, щоб тестування проходили всі, хто вступав з інфікованими у тісний контакт, тобто перебував від нього на відстані менше двох метрів протягом щонайменше 15 хвилин.

Жодних пояснень раптової зміни дано не було. Експерти занепокоєні тим, що нова рекомендація може привести до зменшення кількості тестувань.

Доктор Ліна Вен, лікар швидкої допомоги і професор в сфері охорони громадського здоров'я університету Джорджа Вашингтона, сказала, що відстеження контрактів необхідне, оскільки до 50 відсотків усіх випадків передачі походять від безсимптомних носіїв.

CDC як і раніше рекомендують, щоб люди з груп ризику здавали аналізи, якщо вступають у тісний контакт з носієм вірусу.

Представник Міністерства охорони здоров'я США сказав, що для отримання направлення на аналіз на коронавірус, слід проконсультуватися з лікарем.

У неділю президент Трамп оголосив, що федеральний уряд видав дозвіл на використання багатої антитілами плазми для лікування пацієнтів з коронавірусом в надзвичайних умовах.

Голова Управління з нагляду за якістю продуктів харчування і лікарських препаратів доктор Стівен Хан вибачився за свої слова, в яких угледіли перебільшення переваг використання плазми крові пацієнтів, які одужали від COVID-19.

Хан підтвердив заяви Трампа і міністра охорони здоров'я Алекса Азара про зниження смертності на 35 відсотків серед осіб молодше 80 років через місяць після початку лікування плазмою на ранньому етапі хвороби. Такі попередні результати досліджень науковців були опубліковані нещодавно. Це дослідження ще не пройшло наукове рецензування.

«Поліпшення шансів на виживання на 35 відсотків - досить істотна клінічна перевага, - додав він. - Ми спостерігаємо великий попит на цю методику з боку лікарів по всій країні».

Однак критики називають заяву адміністрації грубим перебільшенням попередніх результатів дослідження, проведеного престижною клінікою Mayo Clinic. В рамках дослідження не проводилося порівняння з пацієнтами, які не отримували такого лікування.

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