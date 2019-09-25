США розмістять у Литві 30 танків "Абрамс", 500 військовослужбовців на тимчасовій основі

Американські війська залишать Литву після військових навчань навесні 2020 року

У жовтні Сполучені Штати розмістять у Литві 500 військовослужбовців у рамках програми шестимісячної ротації військ, яка була cхвалена після спроби незаконної анексії Росією українського Криму у 2014-му році.

Американська військова присутність у цьому регіоні, яка є частиною загальної політики стримування країн НАТО щодо Росії, ймовірно, переконає созників Вашингтона у Балтії у тому, що президент США Дональд Трамп продовжує підтримку країн Східної Європи. Певні сумнівни щодо цього виникли через скорочення фінансування Пентагоном оборонних проектів у Європі.

«Меседж полягає у тому, що сили США можуть прибути в будь-який час і у будь-яке місце, де вони необхідні, і у тій кількості, яка знадобиться», - заявив міністр оборони Литви Раймондас Каробліс.

США обирають варіант підвищення мобільності своїх військ замість варіанту їх постійної дислокації

«США обирають варіант підвищення мобільності своїх військ замість варіанту їх постійної дислокації», - сказав литовський міністр в інтерв'ю агентству Reuters.

Новий мобільний американський контингент включає 30 танків «Абрамс», що, за словами литовського міноборони, більше ніж під час минулого мобільного розгортання. Також в складі нинішнього контингенту 25 БМП «Бредлі» і 70 інших транспортних засобів.

Американські війська залишать Литву після військових навчань навесні 2020 року.

Цього місяця Пентагон опублікував список військових проектів в Європі, які більше не будуть фінансуватися американською стороною у рамках Європейської ініціатив стримування (EDI). Вартість програми скорочень складе 700 мільйонів доларів.

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