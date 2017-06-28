США та Україна найбільше загрожують Росії – соцопитування росіян

Всеросійський центр вивчення громадської думки оприлюднив результати опитування про те, кого росіяни найбільше бояться або, хто становить найбільшу загрозу Росії.

Згідно з опитуванням, воєнну загрозу відчуває понад третина росіян. З цього числа 63% росіян вважають, що агресором можуть бути Сполучені Штати.

Зовсім несподівано на другому місці, серед країн, яких бояться росіяни, є – Україна. Отже 31 відсоток росіян вважають, що Україна загрожує напасти на Росію. Такої думки найбільше серед прихильників політичних партій «Справедлива Росія» і «Єдина Росія».

На дальшому місці у списку тих, хто може напасти на Росію, на думку росіян, є блок НАТО, Китай (стратегічний партнер!!!) і Великобританія, «Ісламська держава», Сирія і Німеччина.

Водночас, на думку опитуваних, в разі потреби можна буде розрахувати на підтримку з боку того ж Китаю, Білорусі і Казахстану.

Слід додати, що серед росіян є й такі, які вважають, що в разі небезпеки можна було б розраховувати на допомогу з боку США і України. Але таких росіян лише 2 відсотки.

Генеральний директор Центру Валерій Федоров так інтерпретує результати опитування громадської думки:

«Надія на нормалізацію російсько-американських відносин, яка з’явилася у наших співгромадян з обранням Дональда Трампа, поки що не здійснюється. Загострення антиросійського курсу київської влади набирає дедалі очевидніших форм. На цьому несприятливому зовнішньополітичному фоні росіяни склонні вбачати головну воєнну загрозу в Америці і Україні, а допомоги і підтримки очікують від союзників з Організації договору про колективну безпеку Білорусі і Казахстану та привілейованого стратегітного партнера – Китаю.

Лише один відсоток росіян вважають, що їм слід боятися небезпеки від Євросоюзу, Туреччини, Латвії, Польщі й Монголії.

Опитування було проведене 16 і 17 червня. Допустима помилка не перевищує 3,5%.

Дивіться також: Популяція кліщів цього року зросла втричі. Як захиститися? - поради американських медиків