Блінкен в Києві з оголошенням про новий пакет безпекової допомоги Україні

Державний секретар США Ентоні Блінкен перебуває в Україні з раніше неоголошеним візитом, метою якого є продемонструвати непохитну підтримку Києва з боку Вашингтона на сьомий місяць після початку повномасштабного вторгнення Росії в країну.

Блінкен у четвер оголосив про нову масштабну військову допомогу на суму понад 2 мільярди доларів для України та інших країн регіону.

Це на додаток до допомоги, яку в четвер оголосив очільник Пентагону Ллойд Остін, Він оприлюднив новий пакет безпекової допомоги на суму до 675 мільйонів доларів для України.

«Це важливий момент для України», оскільки країна нещодавно відзначила свій День Незалежності і оскільки український народ зараз «зосереджений на контрнаступі» проти військової агресії Росії, сказав високопоставлений чиновник Держдепу.

Візит Блінкена до Києва відбувається напередодні щорічного засідання Генеральної асамблеї ООН, де світові лідери збираються щоб, за словами офіційних осіб США, підтвердити принципи Статуту ООН щодо суверенітету та територіальної цілісності.

«Ми зосереджені на тому, щоб допомогти Україні перемогти у цій війні, і ми надаємо безпекову допомогу, щоб, коли ми дійдемо до того дня, коли перейдемо до переговорів, Україна була в найсильнішій позиції», — сказав високопосадовець.

Додатковий пакет безпеки включатиме більше гаубиць; високомобільні артилерійські ракетні системи, або HIMARS; високошвидкісні протирадіолокаційні ракети; гранатомети; медичну бронетехніку і прилади нічного бачення, серед іншого обладнання.

З новим пакетом безпекова допомога США Україні з 24 лютого складе 13,5 млрд доларів, а з початку президентства Джо Байдена – 14,2 млрд доларів.

У середу головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний вперше публічно заявив, що Україна завдала ракетних ударів по російських військових базах в анексованому Криму, повідомляє Agence France-Presse.

Сполучені Штати надають оборонне обладнання Україні, використовуючи механізм президентських повноважень (PDA), за допомогою якого президент може дозволити негайну передачу надлишків зброї зі сховищ США.

24 серпня, у День Незалежності України, адміністрація Байдена оголосила про виділення приблизно 3 мільярдів доларів США на безпекову допомогу в рамках Ініціативи сприяння безпеці Україні (USAI), що є найбільшим пакетом допомоги Україні з початку війни.

Пізніше в четвер очікується зустріч Блінкена з президентом України Володимиром Зеленським і міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Це вже третя поїздка високопоставленого дипломата США в Україну з початку війни в лютому.

Востаннє Блінкен був у Києві разом із міністром оборони США Ллойдом Остіном 24 квітня. Під час цієї поїздки було озвучено план повернення американських дипломатів в Україну. У березні Блінкен зустрівся з Кулебою на польсько-українському кордоні.

У Києві Блінкен відвідає дитячу лікарню. За даними гуманітарної організації Save the Children, починаючи з 24 лютого, щодня в Україні гине або отримує поранення в середньому п’ятеро дітей.

Пізніше цього тижня Блінкен поїде до Брюсселя для зустрічей зі своїми колегами з НАТО.

Оскільки Україна продовжує зосереджуватися на «контрнаступі», офіційні особи США вказали, що дипломатичні переговори між двома країнами поки не є головним пріоритетом для України.

«Зараз в українців немає життєздатного плану того, як можна було б вести переговори. Двадцять відсотків їхньої території втрачено, близько 30% їхнього промислового та сільськогосподарського потенціалу зникло. Ось чому вони починають цей контрнаступ ", - сказав інший високопоставлений чиновник Держдепу.

З кінця серпня українські військові почали контратаку у Херсонській області, намагаючись відновити контроль над територією у російських військ.