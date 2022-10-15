Україна отримає ще $725 млн оборонної допомоги від США

Cполучені Штати надішлють Україні 725 мільйонів доларів військової допомоги, повідомив Білий дім у п’ятницю. Цей пакет безпекової допомоги Києву затверджено після масованих ракетних атак Росії по цивільному населенню України.

Посадовці США сказали, що пакет допомоги не містить значні нові можливості чи системи протиповітряної оборони. Натомість він поповнить запаси боєприпасів та зброї, які Київ успішно використовує у своєму контрнаступі проти Росії.

«Засоби, які ми надаємо, ретельно підібрані, щоб Україна досягнула найбільших результатів на полі бою», — заявив держсекретар США Ентоні Блінкен у п’ятницю.

Міністерство оборони Великої Британії заявило в суботу, що, хоча Росія розгорнула більше військ з призовників, солдати, ймовірно, погано екіпіровані.

«Багатьом резервістам, ймовірно, доведеться придбати власні бронежилети, — йдеться в повідомленні розвідки Міністерства, опублікованому в Twitter, - особливо сучасні бронежилети 6B45, які мали роздавати бойовим підрозділам в рамках програми особистого спорядженння «Ратнік».

У звіті йдеться, що ці жилети зараз продаються на російських веб-сайтах за 40 000 рублів, або 640 доларів. Відповідно до звіту, у квітні ті самі жилети коштували приблизно 12 000 (190 доларів США).

Російські війська продовжували бомбардувати українські міста в п’ятницю, завдавши принаймні чотири ракетних удари по Харкову, а Україна відбивалася, проводячи артилерійські удари по складах боєприпасів всередині Росії.

У п'ятницю на об'єкті в Білгородській області Росії сталося кілька вибухів. Про атаку на соцмережу Telegram заявив губернатор області. Українські офіційні особи не взяли відповідальність за атаку.

Президент Росії Путін заявив у п'ятницю, що немає потреби в нових масштабних ударах по Україні і що Росія не прагне знищити країну. У той же час російський лідер заявив, що «не шкодує» про війну в Україні та нещодавню мобілізацію 222 тисяч російських резервістів для участі в конфлікті.

Під час прес-конференції в п'ятницю в Астані, Казахстан, Путін сказав, що Росія має завершити призов резервістів за два тижні. Минулого місяця Міністерство оборони Росії заявило про намір мобілізувати 300 000 резервістів, що викликало спротив у Росії та призвело до того, що десятки тисяч чоловіків залишили країну.

Путін сказав, що 33 000 новобранців приєдналися до військових частин, а 16 000 залучено до бойових дій.

Російські ЗМІ повідомляють про щонайменше сім загиблих серед нещодавно призваних. Міністерство оборони Росії критикують відомі провоєнні російські військові аналітики за використання ненавчених новобранців у бойових діях.

Незважаючи на зростання кількості загиблих, Путін заявив журналістам, що його дії щодо початку того, що він називає військовим наступом в Україні, були «своєчасними та правильними».

Російські ракети та безпілотники четвертий день поспіль обстрілювали українські міста. У Миколаєві загинуло щонайменше п'ятеро людей, повідомили посадовці.

Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні в п'ятницю заявив, що в Росії - "атмосфера безнадії".

“Так, у них ще є люди, яких можна кинути на поле бою, у них є зброя, ракети та «шахеди» [іранські безпілотники], які вони використовують проти України”.

Але незважаючи на свої ресурси, «Росія вже перебуває в атмосфері поразки, атмосфері безнадії», — сказав Зеленський, і Москва не має шансів перемогти, тому що «Україна рухається вперед».

За даними Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, за останній місяць ЗСУ відбили у російських військ понад 600 населених пунктів.

Близько 500 населених пунктів було звільнено на північному сході Харківської області, де українські війська минулого місяця просунулися в тил Росії, і 75 населених пунктів було відвойовано в стратегічній Херсонській області, повідомило міністерство ввечері в четвер.

У відомстві зазначили, що в Донецькій області звільнено 43 населені пункти, у Луганській — сім.

"Площа звільнених українських територій значно збільшилася", - йдеться в повідомленні на сайті міністерства. Звіт не можна було перевірити незалежно.

Підтримувана Росією влада окупованої Херсонщини закликала жителів у п’ятницю евакуюватися до Росії. Призначений Росією очільник регіону Володимир Сальдо звернувся до Росії з проханням про допомогу в евакуації. Цей крок є свідченням того, що українські війська просуваються ближче до незаконно анексованого регіону.

З іншого боку, Сполучені Штати попередили, що можуть накласти санкції на людей, країни та компанії, які постачають боєприпаси Росії або підтримують її військово-промисловий комплекс, оскільки Вашингтон прагне посилити тиск на Москву через війну в Україні.

Заступник міністра фінансів Воллі Адеємо під час зустрічі офіційних осіб із 32 країн для обговорення санкцій проти Росії заявив, що роз’яснення Міністерства чітко вказують на готовність Вашингтона провадити такі дії.

У цьому звіті використано інформацію Радіо Свобода, Reuters та Associated Press.