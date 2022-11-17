Звіт США покладає провину за розпад керівництва Афганістану на його уряд, вказує на корупцію

Урядовий звіт США звинувачує колишній уряд Афганістану, який мав підтримку міжнародної спільноти, за те, що той не бажав сприймати плани Сполучених Штатів вийти з країни. Це стало одним із кількох факторів, які сприяли швидкому краху уряду країни в серпні 2021 року до того, як Талібан захопив владу.

Генеральний інспектор з питань відновлення Афганістану (SIGAR), який перевіряє інвестиції США в охоплену конфліктом країну, підготував звіт на основі опитування нинішніх та колишніх посадовців США, експертів та колишніх урядовців Афганістану.

Підтримуваний США колишній президент Афганістану Ашраф Гані керував країною через "дуже вузьке, обране коло лояльних осіб", дестабілізуючи уряд у критичний момент, виявив SIGAR.

У звіті мовиться, що високий рівень централізації афганського уряду, вкорінена корупція та боротьба і складнощі із досягненням підтримки - довгострокові фактори, які прискорили його падіння.

"Той факт, що Сполучені Штати підтримували Афганістан 20 років і те, що Афганістан залежав від зовнішньої підтримки протягом більшої частини своєї сучасної історії, заважало афганським політикам і лідерам сформувати бачення майбутнього без такої підтримки», - йдеться у звіті.

Оцінка зазначає, що Вашингтон також не зміг вирішити проблему корупції та досягти своєї ключової мети - побудови стабільних демократичних, репрезентативних, гендерно рівноправних і підзвітних інститутів управління в Афганістані.

У звіті зазначено, що Сполучені Штати виділили 145 мільярдів доларів на відновлення Афганістану станом на червень 2021 року, включаючи 36,3 мільярда доларів США на управління, соціальний та економічний розвиток. Однак уряд розпався, коли Гані втік із країни, перед загрозою швидкого захоплення Талібаном і на тлі виведення військ НАТО, за керівництва США.

«Швидкий розпад афганських сил безпеки та адміністрації Гані в серпні 2021 року став драматичним завершенням зусиль двох десятків років під проводом США, спрямованих на розвиток і афганського суспільства і його орієнтацію на Захід, — йдеться в звіті SIGAR. - За майже 20 років і трьох президентів у США Сполучені Штати коливалися в питанні про виведення військ».

Доповідь вказує, що уряд Афганістану отримував «неоднозначні сигнали» від політиків США та інших осіб у Вашингтоні, і тому не був готовий до виводу іноземних військ.

Рішення адміністрації Трампа виключити адміністрацію Гані з мирних переговорів з Талібаном призвело до того, що вона «видалася слабкою та покинутою своїм головним союзником, у той же час зміцнивши легітимність» ісламістського повстанського руху.

“Очолювані США зусилля із побудови та підтримки урядових інституцій Афганістану були повним, епічним, обумовленим провалом нарівні з тими ж зусиллями та результатом війни у В’єтнамі та з тих самих причин», – сказав SIGAR Кріс Мейсон, доцент кафедри національної безпеки у Військовому коледжі армії США.

Зусилля США з відновлення, однак, досягли певного прогресу до падіння уряду, повідомляє SIGAR.

«Як у державному, так і в приватному секторах, поєднання наявних можливостей, навчання та освіти, що надавали Сполучені Штати та міжнародні партнери, призвело до зростання людського капіталу та інституційної спроможності. Нарощування спроможності було недосконалим, але дало певні результати», - йдеться в оцінці.

Автори звіту додають, що «залишки» колишнього уряду Афганістану, включаючи центральний банк і міністерства фінансів, охорони здоров’я, «все ще існують і функціонують, хоча їхня стійкість є невизначеною».

Після захоплення влади 15 місяців тому Талібан ліквідував міністерства та відомства, які мали сприяти свободі слова та правам афганців, особливо жінок.

Радикальна правляча група керує країною за своєю власною інтерпретацією ісламу.

Жінки значною мірою виключені з суспільного життя. Вони зобов’язані закривати обличчя в громадських місцях і здійснювати тривалі поїздки лише в супроводі родича чоловічої статі. Громадські парки, лазні та спортзали закриті для жінок. Дівчатам-підліткам заборонено відвідувати середню школу після закінчення шостого класу.

SIGAR повідомила, що надала звіт Державному департаменту США, Міністерству оборони та Агентству США з міжнародного розвитку для розгляду та коментарів. Наглядовий орган отримав офіційний письмовий коментар від Державного департаменту, але інші не надали жодних коментарів, йдеться в повідомленні.

«У спілкуванні з урядом тогочасного президента Афганістану Гані високопосадовці в адміністрації Байдена чітко дали зрозуміти, що Сполучені Штати готувались до повного виведення сил з Афганістану", - цитує звіт Державний департамент SIGAR у письмовій відповіді.

У листі наголошується, що "стандарт, за яким визначається, чи досяг успіху чи зазнав невдачі уряд США у своїх політичних цілях, має бути повністю переглянуто в цьому звіті".