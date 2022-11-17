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Звіт США покладає провину за розпад керівництва Афганістану на його уряд, вказує на корупцію
Урядовий звіт США звинувачує колишній уряд Афганістану, який мав підтримку міжнародної спільноти, за те, що той не бажав сприймати плани Сполучених Штатів вийти з країни. Це стало одним із кількох факторів, які сприяли швидкому краху уряду країни в серпні 2021 року до того, як Талібан захопив владу.
Генеральний інспектор з питань відновлення Афганістану (SIGAR), який перевіряє інвестиції США в охоплену конфліктом країну, підготував звіт на основі опитування нинішніх та колишніх посадовців США, експертів та колишніх урядовців Афганістану.
Підтримуваний США колишній президент Афганістану Ашраф Гані керував країною через "дуже вузьке, обране коло лояльних осіб", дестабілізуючи уряд у критичний момент, виявив SIGAR.
У звіті мовиться, що високий рівень централізації афганського уряду, вкорінена корупція та боротьба і складнощі із досягненням підтримки - довгострокові фактори, які прискорили його падіння.
"Той факт, що Сполучені Штати підтримували Афганістан 20 років і те, що Афганістан залежав від зовнішньої підтримки протягом більшої частини своєї сучасної історії, заважало афганським політикам і лідерам сформувати бачення майбутнього без такої підтримки», - йдеться у звіті.
Оцінка зазначає, що Вашингтон також не зміг вирішити проблему корупції та досягти своєї ключової мети - побудови стабільних демократичних, репрезентативних, гендерно рівноправних і підзвітних інститутів управління в Афганістані.
У звіті зазначено, що Сполучені Штати виділили 145 мільярдів доларів на відновлення Афганістану станом на червень 2021 року, включаючи 36,3 мільярда доларів США на управління, соціальний та економічний розвиток. Однак уряд розпався, коли Гані втік із країни, перед загрозою швидкого захоплення Талібаном і на тлі виведення військ НАТО, за керівництва США.
«Швидкий розпад афганських сил безпеки та адміністрації Гані в серпні 2021 року став драматичним завершенням зусиль двох десятків років під проводом США, спрямованих на розвиток і афганського суспільства і його орієнтацію на Захід, — йдеться в звіті SIGAR. - За майже 20 років і трьох президентів у США Сполучені Штати коливалися в питанні про виведення військ».
Доповідь вказує, що уряд Афганістану отримував «неоднозначні сигнали» від політиків США та інших осіб у Вашингтоні, і тому не був готовий до виводу іноземних військ.
Рішення адміністрації Трампа виключити адміністрацію Гані з мирних переговорів з Талібаном призвело до того, що вона «видалася слабкою та покинутою своїм головним союзником, у той же час зміцнивши легітимність» ісламістського повстанського руху.
“Очолювані США зусилля із побудови та підтримки урядових інституцій Афганістану були повним, епічним, обумовленим провалом нарівні з тими ж зусиллями та результатом війни у В’єтнамі та з тих самих причин», – сказав SIGAR Кріс Мейсон, доцент кафедри національної безпеки у Військовому коледжі армії США.
Зусилля США з відновлення, однак, досягли певного прогресу до падіння уряду, повідомляє SIGAR.
«Як у державному, так і в приватному секторах, поєднання наявних можливостей, навчання та освіти, що надавали Сполучені Штати та міжнародні партнери, призвело до зростання людського капіталу та інституційної спроможності. Нарощування спроможності було недосконалим, але дало певні результати», - йдеться в оцінці.
Автори звіту додають, що «залишки» колишнього уряду Афганістану, включаючи центральний банк і міністерства фінансів, охорони здоров’я, «все ще існують і функціонують, хоча їхня стійкість є невизначеною».
Після захоплення влади 15 місяців тому Талібан ліквідував міністерства та відомства, які мали сприяти свободі слова та правам афганців, особливо жінок.
Радикальна правляча група керує країною за своєю власною інтерпретацією ісламу.
Жінки значною мірою виключені з суспільного життя. Вони зобов’язані закривати обличчя в громадських місцях і здійснювати тривалі поїздки лише в супроводі родича чоловічої статі. Громадські парки, лазні та спортзали закриті для жінок. Дівчатам-підліткам заборонено відвідувати середню школу після закінчення шостого класу.
SIGAR повідомила, що надала звіт Державному департаменту США, Міністерству оборони та Агентству США з міжнародного розвитку для розгляду та коментарів. Наглядовий орган отримав офіційний письмовий коментар від Державного департаменту, але інші не надали жодних коментарів, йдеться в повідомленні.
«У спілкуванні з урядом тогочасного президента Афганістану Гані високопосадовці в адміністрації Байдена чітко дали зрозуміти, що Сполучені Штати готувались до повного виведення сил з Афганістану", - цитує звіт Державний департамент SIGAR у письмовій відповіді.
У листі наголошується, що "стандарт, за яким визначається, чи досяг успіху чи зазнав невдачі уряд США у своїх політичних цілях, має бути повністю переглянуто в цьому звіті".
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- Голос Америки
Ненсі Пелосі складає повноваження спікерки. Хто стане новим лідером демократів у Палаті представників США?
Після того, як за результатами проміжних виборів контроль над Палатою представників Конгресу США отримали республіканці, спікерка-демократка Ненсі Пелосі складе свої повноваження. Новий склад Конгресу почне роботу в січні.
У своїй промові на Капіталійському пагорбі 17 листопада вона повідомила, що не прагнутиме бути в керівництві партії, а натомість дасть можливість вести партію уперед новому поколінню законодавців-демократів.
Як повідомляє AP, разом із Пелосі у керівній команді Демократичної партії в Палаті представників довгий час були конгресмени Стені Гоєр та Джеймс Клайберн, але вони також готові дати дорогу молодшим однопартійцям.
Оглядачі вважають, що у трійки Хакіма Джеффріса з Нью-Йорка, Кетрін Кларк із Массачусетса та Піта Агуїлара з Каліфорнії є шанси стати їхніми наступниками. "Ці троє розвинули тісні відносини, працюючи разом у керівництві, і вони балотуватимуться єдиним фронтом із підтримкою великої частини Демократичної фракції, яка прагне привести до влади молодшу та різноманітнішу групу лідерів", - пише Axios про Джеффріса, Кларк та Агуїлара.
Зокрема, Джеффріс може стати першим чорношкірим лідером партії у Конгресі, а у майбутньому - шанс стати першим чорношкірим спікером Палати представників у разі перемоги демократів. Axios зауважує, що 52-річний Джеффріс є п’ятим за рейтингом демократом у Конгресі і довгий час вважається ймовірним наступником Пелосі.
82-річна Пелосі з стала першою жінкою, яка обійняла місце спікера Палати представників (2007-2011 та 2019-2022), і яка виступала лідером партії у будь-якій з палат Конгресу. Пелосі брала участь у нещодавніх виборах і за їхніми результатами продовжить представляти штат Каліфорнія у Палаті представників.
1 травня Пелосі відвідала Київ, де зустрілась із президентом України Володимиром Зеленським, і підтвердила, що Сполучені Штати підтримуватимуть Україну аж до її перемоги у війні з Росією.
Як повідомляв Голос Америки, республіканці отримають контроль за Палатою представників на початку січня, хоча їхня перевага є дуже незначною. Новим спікером, найімовірніше, стане нинішній лідер республіканської меншості у Палаті представників Кевін Маккарті, який уже виграв цю номінацію всередині партії.
Сенат залишатиметься в руках демократів, але остаточна кількість сенаторів від партій залежить від результатів другого туру виборів у Джорджії, запланованого на початок грудня. Очікується, що лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер збереже свою посаду. У середу чинний лідер меншості Мітч Макконнелл переміг сенатора Ріка Скотта і був переобраний на свою посаду.
- Голос Америки
Німеччина пропонує патрулювати небо Польщі. Україна просить системи Patriot
Німеччина запропонувала Польщі допомогу у захисті від повітряних загроз після інциденту з ракетою, яка впала поблизу польського кордону з Україною
Німецький уряд заявив у середу, що може негайно розпочати місію з патрулювання польського повітряного простору, щоб посилити протиповітряний захист сусідньої країни після того, як ракета, що впала на території східної Польщі, вбила двох людей. Про це повідомила низка західних видань.
«Як негайну реакцію ми запропонуємо німецькі винищувачі Eurofighter для посилення захисту повітряного простору Польщі бойовими повітряними патрулями», – заявив журналістам у середу речник Міністерства оборони Німеччини Крістіан Тільс.
Президент Польщі Анджей Дуда заявив журналістам у середу, що ракету, ймовірно, випустила українська система протиповітряної оборони. Про це ж заявили в США та НАТО. Президент України Володимир Зеленський заперечив припущення, що ракета була випущена ЗСУ.
Винищувачі Eurofighter Typhoon які Німеччина пропонує до використання у Польщі, розроблені спільно кількома європейськими країнами, включно з Німеччиною.
За словами представника німецького уряду, якого цитує газета Wall Street Journal, патрулювання передбачає участь двох військових літаків, які зазвичай вилітають з німецьких аеропортів. Як сказав Крістіан Тільс, вильоти можуть розпочатися в четвер, якщо Варшава прийме пропозицію.
Німеччина вже розмістила деякі зі своїх американських протиракетних систем Patriot у Словаччині, іншій сусідній країні, яка має спільний кордон з Україною.
За словами Тільса, міністерство оборони Німеччини розглядає можливість продовження розгортання системи протиповітряної оборони Patriot у Словаччині, яку Німеччина спільно з Нідерландами надіслала до Словаччини у березні цього року.
Міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт вирішила, що система повинна залишатися в Словаччині принаймні до кінця 2023 року, а міністерство також вивчає можливість продовження розгортання до 2024 року, додав речник міністерства.
На початку жовтня міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив, що його країна почала процес тестування та інтеграції двох батарей нової польської системи протиповітряної оборони Patriot у північно-центральному місті Торунь.
Дві батареї були придбані на першому з двох запланованих етапів угоди про закупівлі з США. У травні Міноборони запитало ще про шість батарей із США, які мають стати компонентом польської системи оборони середньої дальності «Вісла».
Тим часом міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що ще одна повітряна атака на Україну вранці у четвер означає, що потрібно пришвидшити надання протиповітряної допомоги Україні.
Кулеба у своєму твіті повідомив, що він говорив про це з головою Державного департаменту США Ентоні Блінкеним, з якими він поділяє думку, що «Росія несе повну відповідальність за свій ракетний терор та його наслідки на території України, Польщі та Молдови».
«Я подякував США за вкрай важливу оборонну допомогу та наголосив, що необхідно пришвидшити поставки в Україну систем ППО. NASAMS вже довела свою ефективність. Я також переконаний, що час «Патріотів» настав», – написав Кулеба у своєму твіті.
Міністр оборони Латвії запропонував НАТО розглянути можливість розширення свого протиракетного щита на частини західної України. Про це Артіс Пабрікс сказав під час переговорів зі своїми колегами в Німеччині.
У повідомлені використано інформацію CNN, Wall Street Journal, Times.
Блінкен: Український дух незламний. Як і наше зобов’язання підтримувати Україну. Відео
«Для тих, хто сумнівається в рішучості українців - просто подивіться на звільнених людей у Херсоні. Нова стратегія Росії, як і вся її стратегія, зазнає краху. Український дух незламний. Як і наше зобов’язання підтримувати Україну», - заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.
- Голос Америки
Блінкен: Росія намагається зламати дух українського народу, але ця стратегія зазнає краху
Росія, продовжуючи свої обстріли української цивільної інфраструктури, порушує принципи ООН і намагається зламати дух українського народу, але ця стратегія зазнає краху, заявив державний секретар США Ентоні Блінкен під час саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва у Бангкоку.
Він продовжив: "Світ працює, щоб допомогти найбільш уразливим людям. Росія цілиться по них. У той час як лідери в усьому світі підтверджують свої зобов’язання Статуту ООН і міжнародним правилам, які приносять користь усім людям, президент Путін продовжує порушувати та руйнувати ці принципи".
"Не спромігшись захопити Україну силою, Путін, схоже, вірить, що зануривши українців у темряву, відключивши їм воду, заморозивши їх до смерті, він зламає їхню волю. Для тих, хто сумнівається в рішучості українців - просто подивіться на звільнених людей у Херсоні, - підкреслив держсекретар. - Нова стратегія Росії, як і вся її стратегія, зазнає краху. Український дух незламний. Як і наше зобов’язання підтримувати Україну".
Тим часом, глава зовнішньої політики ЄС Жозеп Боррель заявив під час свого візиту до узбецького Самарканду, що мир в Україні неможливий, допоки Росія не виведе свої війська з України, і що немає жодних ознак таких намірів Москви.
"Боюсь, що Росія не готова відводити [війська], і якщо вона не відведе [їх], мир буде неможливим, - сказав Боррель. - Це Росія повинна зробити мир можливим, агресор має відійти, якщо він хоче стійкого миру".
11 листопада президент України Володимир Зеленський заявив, що не виключає мирних переговорів з Росією, але з "іншою" владою країни – "з тією, що справді готова до миру, [...] яка готова визнати, що вони – окупанти". При цьому у виступі перед учасниками саміту "Групи двадцяти" Зеленський представив "українську формулу миру" із 10 пунктів.
Як Голос Америки повідомляв раніше, Блінкен заявив, що вірить висновкам попереднього розслідування про те, в Польщі впала ракета українських ППО: "Ми поки не бачили нічого, що б суперечило попереднім висновкам президента Дуди про те, що ймовірно, це результат того, що, на жаль, ракета протиповітряної оборони України впала у Польщі".
"Ми продовжимо підтримувати дуже тісний зв’язок із Україною та Польщею, а також з іншими нашими союзниками та партнерами, які ведуть слідство. Тим не менш, незалежно від остаточного висновку, ми вже знаємо, що сторона остаточно відповідальна за цей трагічний інцидент - Росія. Росія вторглась до свого суверенного незалежного сусіда, стріляє ракетами по його містах, його народу, його інфраструктурі. Україна, як будь-яка інша нація, має право захищати свою територію, і ми продовжимо допомагати їм у цьому", - сказав Блінкен.
У Кремлі, де повномастшабну війну від 24 лютого продовжують називати "спецоперацією", після чергових ракетних ударів по містах України заявили, що "українська сторона не хоче жодних переговорів".
У статті використано матеріали Reuters
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