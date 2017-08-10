США захищають свободу мореплавства в Південно-Китайському морі

Американський есмінець неподалік китайського штучного острова в Південно-Китайському морі кинув виклик територіальним претензіям КНР у цьому важливому міжнародному морському шляху.

У розмові з представниками американських інформаційних агентств, офіційні особи заявили, що в четвер корабель John S. McCain здіснив рутинну операцію на підтвердження свободи судпоплавства. Він пройшов не далі ніж 12 морських миль від островів Спратлі.

Неназвана офіційна особа заявила Французькому агентву новин, що американський корабель отримав щонайменше 10 попереджень від китайського фрегату, з вимогою, щоб John S. McCain залишив китайські територіальні води.

Американський корабель відповів китайській стороні, що він веде законну операцію в міжнародних водах. Весь обмін між обома кораблями тривав приблизно шість годин і був безпечним і професійним від початку до кінця, сказав службовець.

Це сталося в час загострення напруження між Сполученими Штатами і Північною Кореєю і коли адміністрація президента Трампа шукає підтримки з боку Китаю у веденні справ в питанні ядерної загрози з боку Пхеньяна.

Китайська сторона твердить, що операція порушує міжнародне й китайське право, і заявила, що вона завдала «серйозного удару китайському суверенітету і безпеці».

Проведена в четвер операція становить найновішу спробу Вашингтона кинути виклик зусиллям КНР взяти під свій контроль стратегічного значення морський шлях.

До частин Південно-Китайського моря претензії висувають також Малайзія, Філіппіни, Тайвань і В’єтнам.

Хоча Сполучені Штати не причетні безпосередньо до суперечки, вони зацікавлені у запевненні, щоб конфлікт був полагоджений мирним шляхом і щоб від нього не потерпіла міжнародна торгівля.

Дивіться також: Тренд майбутнього: в США уперше імплантували мікро-чіпи в людей