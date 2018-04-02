Торговельна війна – Пекін наклав відплатні тарифи на ряд американських товарів

Китай підняв митні тарифи до 25% на 128 американських товарів, від мороженої свинини і вина до деяких горіхів і фруктів, пише видання Politico. Це сталося у відповідь на зростатюче протистояння між двома найбільшими економічними потугами після того, як США запровадили тарифи на сталь та алюміній.

Незабаром після того китайська газета Global Times попередила, що якщо Сполучені Штати думали, що Китай не вдастьсяч до відплатних заходів або застосує лише символічні заходи, то вони вони повинні позбутися ілюзій.

Міністерство торгівлі Китаю заявило, що воно також призупиняє свої зобов’язання щодо Світової організації торгівлі скоротити тарифи на 120 американських товарів, включно з фруктами та етанолем. Тарифи на ці товари будуть підняті додатково на 15%.

Міністерство додало, що призупинення поступок щодо тарифів – це законні заходи, прийняті на підставі правил СОТ для забезпечення китайських інтересів.

Китай швидко вдався до відплатних заходів серез зростаючих ознак торговельної війни.

Тепер адміністрація президента Тармпа готується накласти тарифи на групу товарів на понад 50 мільярдів доларів. Це у відповідь на звинувачення, що Пекін невідповідно використовує американську інтелектуальну власність. Пекін заперечує це звинувачення.

Китай повторно обіцяє відкрити свою економіку, але багато іноземних компаній нарікають на несправедливе ставлення до них з боку Китаю.

Торік у групі найчисельніших імпортних товарів були американські літаки і соєві боби. Міністерство торгівлі КНР заявило в понелділок, що США серйозно порушили принципи недискримінації, які лежать в основі норм СОТ, і таким чином завдали шкоди китайським інтересам.

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