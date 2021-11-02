«Ми знаємо про повідомлення щодо незвичайної російської військової активності біля України», міністерство оборони США

Західні засоби масової інформації далі вказують на ознаки того, що називають можливим новим накопиченням російських військ біля кордону з Україною, але українське міністерство оборони заявляє, що не має таких даних.

Я не можу говорити про російські наміри, але, безумовно, ми пильно стежимо за регіоном.

У міністерстві оборони США, коментуючи повідомлення преси про незвичайні пересування російської бронетехніки, заявили, що разом з союзниками «пильно спостерігають за регіоном».

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван сказав, що Україна була серед тем переговорів американських представників з союзниками минулими вихідними під час перебування президента Джо Байдена у Європі.

«За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, станом на 1 листопада 2021 року додаткове перекидання російських підрозділів, озброєння та військової техніки до державного кордону з Україною не зафіксовано», - сказано в офіційному повідомленні з Києва.

Заява українського військового відомства була оприлюднена зокрема після статті в американській газеті Washington Post 30 жовтня під заголовком «Пересування російських військ біля українського кордону викликає стурбованість США, Європи».

Washington Post написала, не називаючи джерел, що американці та європейці «почали помічати пересування особливо в останні тижні після того, як Росія у вересні завершила величезні військові навчання з Білоруссю».

Українське міністерство оборони вважало за потрібне не лише заперечити ці повідомлення преси, але й припустити, що вони можуть бути «елементом спеціальних інформаційно-психологічних дій, та по суті є плановими заходами у рамках переміщення військ після завершення навчань».

Американське міністерство оборони також дало відповідь журналістам щодо ситуації.

«Ми знаємо про повідомлення щодо незвичайної російської військової активності біля України, і ми надалі радитимемося про це з союзниками і партнерами. Я не можу говорити про російські наміри, але безумовно ми пильно стежимо за регіоном», - сказав 1 листопада прес-секретар американського військового відомства Джон Кірбі.

Тим часом Politico.com оприлюднило супутникові фотографії того, що, як припускає видання, «підтверджує нещодавні повідомлення, що Росія знову накопичує солдатів та військову техніку на кордоні з Україною».

Politico подає фото американської компанії Maxar Technologies, що спеціалізується на технологіях космічного спостереження.

У повідомленні використано фотографію, на якій видно ряди бронетехніки включно з самохідною артилерією біля російського міста Єльня, що ближче до Білорусі ніж до України.

Politico пише, посилаючись на аналітичний центр Janes, що техніка з російської Четвертої танкової дивізії, а також Першої гвардійської танкової армії була переміщена «в райони поблизу Брянська і Курська близько до північного кордону України».

Західні ЗМІ вказують, що ознаки незвичайного пересування і накопичення російських військ ближче до України з’явилися на тлі нових войовничих заяв з Москви.

Речник Кремля Дмитрій Песков 2 листопада відкинув повідомлення західної преси про накопичення російських військ біля України, але також наголосив, що Росія «вживає заходи... на тлі достатньо агресивних експансіоністських тенденцій, особливо з боку НАТО й низки інших країн».

Міністр закордонних справ Росії Лавров у понеділок звинуватив українське керівництво у «провокаціях» на Донбасі.

Москва заявила про дестабілізацію ситуації після того, як минулого тижня українські військові застосували придбаний в Туреччині бойовий безпілотний літак для знищення артилерійських позицій підтримуваних Росією сил на українській території.

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