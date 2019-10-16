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США здійснили кібератаку на пропагандистські потужності Ірану – Reuters

  • Голос Америки

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Джерело Reuters повідомило, що атака завдала фізичної шкоди іранському обладнанню.

Сполучені Штати провели кібероперацію проти Ірану після атак на нафтові об’єкти Саудівської Аравії 14 вересня, відповідальність за яку Вашингтон та Ер-Ріяд поклали на Тегеран.

Про це Reuters повідомили двоє американських посадовців.

Джерела, які виступили на умовах анонімності, повідомили, що операцію провели наприкінці вересня. Її метою було знизити можливості Тегерана розповсюджувати пропаганду.

Aтака завдала фізичної шкоди обладнанню іранської сторони.
Джерело Reuters

Одне з джерел повідомило, що атака завдала фізичної шкоди обладнанню іранської сторони, проте деталей не повідомляється.

Агенція пише, що удар мав більш обмежений характер, аніж інші операції проти Ірану цього року – після знищеня американського безпілотника і нападу на нафтові танкери у Перській затоці у травні.

На оцінку збитків від атак, якщо такі були, можуть піти місяці, але кіберудари вважають менш провокаційними діями, ніж ті, за яких можна говорити про війну.

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