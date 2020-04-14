Низка штатів США координує плани щодо часткового і поетапного відкриття підприємств

Через карантинні заходи у США мільйони американців втратили роботу. Некомерційні організації, які займаються безкоштовною продуктовою допомогою, все частіше стикаються з нестачею ресурсів через збільшення кількості нужденних. Деякі голоси стверджують, що заходи спрямовані проти поширення коронавірусу можуть завдати США більшої шкоди, ніж сама хвороба. Як відомо, і президент США Дональд Трамп виступає за відновлення роботи економіки щойно це стане можливим. Сьогодні, наприклад, президент США Дональд Трамп зазнав критики через твердження про те, що рішення про терміни відкриття економіки є його прерогативою.

Клапан економічної діяльності необхідно відкривати дуже повільно

Власну точку зору на терміни відновлення економічної діяльності мають у штатах. Так, десять штатів США, які відповідають за 38% американської економіки, координують плани щодо часткового і поетапного відкриття підприємств, закритих через коронавірусу. У понеділок три штати на західному узбережжі США і сім штатів на східному узбережжі заявили, що вони розроблять узгоджені регіональні плани.

«Клапан економічної діяльності необхідно відкривати дуже повільно. Все більше так званих ключових працівників, буде повертатися до діяльності. Але робити це необхідно обережно, повільно і з розумом », - заявив губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо.

Каліфорнія обговорює свій план з Орегоном і штатом Вашингтон.

Кожен штат в кінцевому підсумку буде приймати власне рішення на основі своїх конкретних потреб

На північному сході країни свою діяльність для поступового відкриття своєї економіки координуватимуть штати Нью-Йорк, Нью-Джерсі, Коннектикут, Делавер, Пенсільванія, Род-Айленд і Массачусетс. За словами губернатора штату Нью-Йорк Ендрю Куомо, кожен штат в кінцевому підсумку буде ухвалювати власне рішення на основі своїх конкретних потреб.

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