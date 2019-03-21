США перекинули до Європи 6 бомбарудвальників В-52. Це пов'язують з річницею спроби анексії Криму Росією

ВПС США перекинули до Європи шість стратегічних бомбардувальників B-52 для навчань з «інтеграції до театру військових дій та льотної підготовки» з регіональними союзниками і партнерами по НАТО. Про це йдеться у матеріалі Російської служби "Голосу Америки".

Цей крок розцінюється як сигнал Росії, яка у ці дні відзначає п'ятиріччя спроби незаконної військової анексії Криму.

Бомбардувальники B-52 вперше надійшли на озброєння в 1950-і роки, в розпал «холодної війни»

Оперативна авіагрупа, яка складається з бомбардувальників B-52 Stratofortress, льотчиків і допоміжного обладнання бере участь в різних тренувальних завданнях по всій Європі, повідомили в ВПС США.

У понеділок чотири B-52 «виконали польоти в кілька місць в Європі, в тому числі до Норвезького моря, Балтійського моря / Естонії і Середземного моря/Греції», повідомили в ВВС.

Бомбардувальники B-52 з бази ВПС Андерсен на острові Гуам і з бази Ферфорд також провели «одночасні навчання з ознайомлення з театрами військових дій в Індо-Тихоокеанському регіоні та Європі», коли бомбардувальники «полетіли на північ, до району, розташованому на схід від Камчатського півострова» поблизу Росії.

«В цілому польоти з Індо-Тихоокеанського регіону і Європи продемонстрували відданість США своїм союзникам та партнерам через глобальне розгортання військових сил», - йдеться в прес-релізі ВПС США.

Бомбардувальники B-52 вперше надійшли на озброєння в 1950-і роки, в розпал «холодної війни», і спочатку створювалися як міжконтинентальні ядерні бомбардувальники з великою дальністю польоту, здатні завдати удару в глибинних районах Радянського Союзу.

Нова модифікація B-52 була введена в експлуатацію в 1962 році, і 48-метровий літак став символом «холодної війни». Москва продовжує нарощувати власну військову присутність у регіоні, змушуючи США робити те ж саме.

Однак глава Європейського командування США говорить, що американські кроки, схоже, поки не принесли бажаних результатів.

«Мене турбує потенціал для ведення розвідки, спостереження і рекогносцировки, з огляду на зростаючу загрозу з боку Росії. Мені потрібно його збільшити», - додав він.

Кремль виступив з критикою перекидання стратегічних бомбардувальників В-52 в Європу.

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