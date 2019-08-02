Техніку та обладнання для розмінування отримали українські сапери. Відео

Техніку та обладнання для розмінування отримали українські сапери. Автомобілі, металодетекори і захисне спорядження, придбані за гроші американського уряду, поїдуть на Луганщину. Там рятувальники очищуватимуть територію, забруднену вибухонебезпечними залишками війни. Техніку та обладнання для розмінування отримали українські сапери. Автомобілі, металодетекори і захисне спорядження, придбані за гроші американського уряду, поїдуть на Луганщину. Там рятувальники очищуватимуть територію, забруднену вибухонебезпечними залишками війни.