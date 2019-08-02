Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

Техніку та обладнання для розмінування отримали українські сапери. Відео

Техніку та обладнання для розмінування отримали українські сапери. Відео
Embed

No media source currently available

0:00 0:02:29 0:00
Direct link

Техніку та обладнання для розмінування отримали українські сапери. Автомобілі, металодетекори і захисне спорядження, придбані за гроші американського уряду, поїдуть на Луганщину. Там рятувальники очищуватимуть територію, забруднену вибухонебезпечними залишками війни. Техніку та обладнання для розмінування отримали українські сапери. Автомобілі, металодетекори і захисне спорядження, придбані за гроші американського уряду, поїдуть на Луганщину. Там рятувальники очищуватимуть територію, забруднену вибухонебезпечними залишками війни.

Показати коментарі

Facebook Forum

Інше за темою

Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG