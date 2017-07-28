Економіка США розвивається швидшим темпом, ніж передбачалося

Міністерство торгівля США оприлюднило новий звіт, згідно з яким темп розвитку американської економіки в квітні, травні та червні сягав 2,6 відсотка річно.

Звіт про валовий внутрішній продукт, оприлюднений у п’ятницю, вказує, що на прискорений розвиток вплинули споживчі і ділові витрати.

Звіт бере до уваги всі товари і послуги в країні і вважається найширшою оцінкою стану економіки. Звіт оснований на попередніх даних і може бути змінений після отримання повнішої інформації. Таку коректу було зроблено щодо зростання ВВП за місяці січень, лютий і березень.

Дональд Трамп, ще будучи президентським кандидатом, вів кампанію на обіцянці прискорити розвиток економіки до трьох або й більше відсотків шляхом скорочення регулювання, податків і змінити програми медичного страхування при одночасному збільшенні витрат на інфраструктуру. У той час як він скоротив деякі регулювання, більшість інших економічних планів президента і далі перебуває в Конгресі, хоча в обох палатах законодавчого органу республіканці мають більшість.

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