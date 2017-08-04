Минулого місяця кількість робочих місць у США збільшилась на 209 тисяч

Міністерство праці США повідомило у п’ятницю, що лише у липні в американській економіці кількість робочих місць збільшилася на 209 тисяч і що безпробіття зменшилось із 4,4% до 4,3%, хоча помічено також незначне сповільнення зростання.

За останні три місяці ринок праці збільшувався приблизно на 195 тисяч робочих місць, а за перші сім місяців року збільшився майже на 1,3 мільйона робочих місць.

Президент Трамп підкреслив значне зростання кількості робочих місць як доказ того, що його економічний план сприяє зростанню економіки. Він також звернув у вагу на зростання на біржі ринку цінних паперів. Проте, згідно з повідомленням Bloomberg, біржа зростала скорішим темпом за президентів Барака Обами і Джорджа Буша – старшого.

Загальна картина ринку праці неодноманітна. Базована в Індіанаполісі компанія Carrier, яку Трамп обіцяв зберегти від скорочення місць праці та перенесення виробництва за кордон, минулого місяця почала звільняти робітників, і планується, що до кінця року без праці залишиться понад 600 робітників.

Дещо збільшилися зарплати – на 2,5 % протягом року. Передбачається також, що до кінця цього року безробіття знизиться до менше 4%.

Хоча протягом перших семи місяців кількість робочих місць збільшилася на 1,3 мільйона, то минулого місяця в роздрібному продажу лише на 900 місць, в будівництві – на 6 тисяч, а у виробництві – на 16 тисяч.

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