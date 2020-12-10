Спецпредставник Трампа з контролю над озброєннями: Росії "не можна довіряти", Китай "не називає кількість ядерної зброї"

Спецпредставник президента США з контролю над озброєннями Маршалл Біллінгслі заявив, що Росія «систематично порушує домовленості про контроль над озброєннями» і що їй не можна довіряти. Він також відзначив, що Китай відмовляється назвати кількість наявної у нього ядерної зброї.

«Це викликає глибоке занепокоєння, - сказав Біллінгслі, виступаючи в Національному інституті державної політики США. - Дотримуючись цього небезпечного способу мислення, Росія створює і модернізує арсенал з тисяч ядерних боєголовок, які зовсім не обмежуються договором СНО-III».

«Вони виробили вкрай провокаційну ядерну доктрину, яка допускає ранню ескалацію і застосування ядерної зброї. Так звана "ескалація для перемоги" », - пояснив Біллінгслі.

За його словами, Росія сьогодні має набагато більше ядерних боєголовок в рамках нестратегічних систем, ніж в рамках систем, що враховуються в СНО-III, і щорічно додає нові в великих кількостях.

«Росія продовжує вести себе так, ніби існує якась відмінність між застосуванням стратегічного і тактичного ядерного зброєння. Ймовірно, це пов'язано з тим, що їхні військові плани вторгнення на територію НАТО передбачають сценарії, коли вони будуть наносити удар на поле бою, вважаючи, що НАТО капітулює, а не відповість», - пояснив Біллінгслі.

Однак він переконаний, що ця стратегія приречена на провал: «Ми попереджали, що використання будь-якого ядерного озброєння, чи то встановленого на міжконтинентальну балістичну ракету, чи то випущеного з артилерійських гармат, має стратегічні наслідки. Це, безсумнівно, змінило б природу конфлікту».

Біллінгслі, який проводив з Росією переговори про продовження дії угоди про контроль над озброєннями, СНО-III, заявив:

«Росія систематично порушує домовленості в сфері контролю над озброєннями ... Їй не можна довіряти в питаннях контролю над озброєннями, - сказав він. - Ми не повинні забувати, що Росія більше десяти років потайки порушувала ДРСМД. Вона таємно створила, випробувала і поставила на чергування крилату ракету середньої дальності з ядерною боєголовкою. Зараз російські військові розгортають кілька дивізіонів ракет SSC-8, імовірно націлених на НАТО».

На думку Біллінгслі, якщо СНО-III вдасться продовжити, договір повинен поширюватися і на ці тактичні озброєння.

«Будь-яка майбутня угода, яка охоплює всі боєголовки, повинна розглядатися як повний провал, - сказав він. - Просте продовження нового СНО без ... згоди Путіна на всеосяжне обмеження боєголовок продемонструвало б повна відсутність переговорної далекоглядності».

Поки ж Біллінгслі рекомендує прискорити розробку ядерної крилатої ракети наземного базування для Корпусу морської піхоти і комплексів середньої дальності для армії.

"Ці потужності необхідні нам, щоб стримувати не лише Росію, але, навіть більшою мірою, Китай", - відзначив посадовець.

«Китай послідовно відмовляється повідомити, скільки ядерної зброї має, скільки планує розробити, чи як він планує її використовувати. Протягом десятиріч, спроби залучити Комуністичну партію Китаю до змістовного діалогу закінчувались невдачею», - вважає він.

Чиновник також заявив, що у Китаї досі вчать військової стратагеми "ховай кинджал із посмішкою".

Дивіться також: 8-ого грудня збіг крайній термін, до якого штати мають сертифікувати результати голосування