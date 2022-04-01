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США підтримують відмову країн Європи платити за газ у рублях
США підтримують відмову низки країн Європи платити в рублях за постачання російського природного газу, заявила директорка з комунікацій Білого дому Кейт Бедінгфілд.
У відповідь на запитання чи підтримують США їх європейських союзників щодо оплати, Бедінгфілд відповіла коротким: "Так".
"Вважаю, канцлер ФРН чітко заявив, що контракти є такими, які вони є, і змін там не буде", - сказала вона.
"Що ми тут бачимо, так це штучну підтримку рубля російським Центробанком та владою Росії", - зауважила директорка з комунікацій Білого дому. "Я б також сказала, що в перші кілька днів після початку конфлікту рубль був заслуговуючим на довіру мірилом стану російської економіки. Але зараз це вже не так, частково через те, що було вжито ці штучні заходи".
На думку Бедінгфілд, слід звернути увагу на "різку інфляцію в Росії" та на "відхід приватних інвестицій" з країни.
"Я маю на увазі, що це точніший показник стану російської економіки зараз", - наголосила вона.
У четвер президент Росії Володимир Путін підписав указ про переведення розрахунків із «недружніми» країнами за постачання російського газу на рублі з 1 квітня.
Незгодним із новою системою оплат загрожує припинення постачання.
За даними економістів, це не відбудеться відразу, оскільки оплата за деякими контрактами має бути проведена у другій половині квітня, а здебільшого угод — у травні.
Однак Німеччина вже заявила, що ЄС продовжить платити в євро, і назвала дії РФ "шантажем".
Тим не менш, Росія попередила, що якщо клієнти «Газпрому» відмовляться від нової схеми розрахунку, РФ розцінюватиме це як невиконання зобов'язань і припинить постачання.
«Нам ніхто нічого безплатно не продає, і ми теж не збираємося займатися благодійністю. Тобто чинні контракти буде зупинено», - сказав президент Путін на нараді з урядовцями.
Коментуючи указ Путіна, експерт голландської фінансової компанії Rabobank Бас ван Геффен заявив виданню Financial Times, що рішення Росії "або примусть Захід уникати власних санкцій або по-суті позначить кінець поставок газу з Росії до Європи".
Як повідомляє Reuters, європейські чиновники та експерти вважають погрози Путіна блефом.
"Європейські гроші потрібні Росії, у будь-яких грошових одиницях, так само, як Європі потрібен газ", - твітує журналіст видання The Economist Джеймс Франшам.
Як повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на Reuters, у п’ятницю, 1 квітня, російський газ продовжує надходити до європейських споживачів.
Як відзначає це ЗМІ, речник Кремля пояснив це тим, що указ президента Росії не вплине на поставки, які вже були оплачені, це стане проблемою лише після того, як у другій половині квітня настане час нових платежів.
Євросоюз планує зменшити закупівлі газу з РФ на дві третини до кінця нинішнього року і повністю відмовитися від них до 2030 року.
У статті використано матеріали Російської служби "Голосу Америки", "Радіо Свобода", Financial Times, Retuers.
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Росія застосовує проти українців заборонені касетні боєприпаси – Amnesty International
У широкомасштабній війні проти України Росія застосовує заборонені касетні боєприпаси, чим порушує міжнародне право – такого висновку дійшли дослідники міжнародної правозахисної організації Amnesty International.
«В останні тижні російські сили використовували зброю невибіркової дії, як то касетні боєприпаси, і неточну зброю з широким радіусом дії, таку як некеровані «тупі» бомби та залпи реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) при атаках на густонаселені цивільні райони», – заявляють правозахисники.
За їхніми словами, це є воєнним злочином.
Один із прикладів, який наводять у Amnesty International, – обстріл Салтівського району Харкова у період з 27 лютого по 16 березня.
«Кризова лабораторія Amnesty International підтвердила 22 інциденти в районі, що свідчать про пошкодження житлових масивів, включно зі школами, житловими будинками, продовольчими ринками та трамвайним депо. На фотографіях з місця обстрілу видно залишки ракет «Смерч» та касетні боєприпаси, розкидані по всьому району», – зазначають правозахисники.
Окрім того, в Amnesty International додають, що від касетних боєприпасів загинула дитина та двоє інших мирних жителів, які ховалися в дитячому садку на Сумщині, і цивільне населення, яке стояло у черзі за їжею у Чернігові.
За словами правозахисників, обстріли українських міст боєприпасами невибіркової дії Росія, зокрема, використовує для облоги цих населених пунктів.
«Amnesty International раніше задокументувала, як цивільні особи в Ізюмі перебувають на межі гуманітарної катастрофи, оскільки російські війська обстрілюють місто з початку вторгнення», – зазначають в організації.
Правозахисники наголошують, що цивільні особи, які опинилися у містах в облозі, мають терміново отримати гуманітарну допомогу, а також доступ до гуманітарних коридорів.
Дослідження Amnesty International базується на аналізі супутникових знімків, перевірці відео та фотографій інцидентів, а також на особистих та дистанційних інтерв’ю з людьми, які пережили облогу у п’яти містах.
27 березня Офіс генпрокурора України повідомив, що російські військові застосували заборонені касетні боєприпаси на Дніпропетровщині.
31 березня в ООН заявили, що невибіркові удари Росії в Україні «можуть бути воєнними злочинами».
Росія, попри численні свідчення, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.
"Зараз я більш за все ціную хліб", - розповідь українки, яка два тижні пробула в окупації під Києвом
Світлана Панюшкіна – одна з багатьох тисяч мешканців Київської області, які з перших днів війни потрапили в окупацію. Селище, де знаходиться її будинок, разом з іншими населеними пунктами Вишгородського району, опинилося на шляху російської армії, яка після захоплення Чорнобиля вирушила на Київ.
Разом з донькою-підлітком та чоловіком Світлана два тижні провели без світла, води, тепла та нормальної їжі. Виживати допомагали сусіди, які ділилися водою та картоплею, а в паузах між обстрілами ловили рибу у місцевій річці. Зрозумівши, що далі перебувати в окупації неможливо, родина вирішила спробувати прориватися на Київ.
Офіційної евакуації з цієї частини Київської області не проводиться. Люди виїжджають на свій страх та ризик. Аби вибратися на територію, підконтрольну ЗСУ, Світлані з дитиною довелось йти пішки десятки кілометрів, перебиратися через зруйновані мости, а вкінці шляху - пройти співбесіду з українськими військовими.
В інтерв'ю "Голосу Америки" Світлана розповіла, як війна змінила життя її сім'ї.
35 країн домовилися допомагати Україні потужнішою зброєю
Британський міністр оборони Бен Воллес заявив, що його країна та союзники і партнери, зокрема США, домовилися збільшити постачання зброї Україні та розширити види озброєнь для допомоги у протидії російському вторгненню.
Конференція показує рішучість міжнародної спільноти підтримувати Україну в умовах путінського нелегального і неспровокованого вторгнення.Бен Воллес
Заява міністра пролунала після другої спеціальної міжнародної конференції 31 березня, кількість учасників якої, кажуть у Лондоні, зросла до тридцяти п’яти.
Перша конференція постачальників зброї Україні відбулася 25 лютого - на другий день після початку повномасштабного російського вторгнення.
Міністр сказав, що тепер «низка країн виступили з новими ідеями та зобов’язалися виділити більше коштів».
Бен Воллес наголосив, що Захід «посилює координацію, щоб збільшити військову підтримку і домогтися, щоб Збройні сили України зміцнювалися, продовжуючи виганяти російські війська».
Президент Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що Україні для визволення потрібна наступальна зброя, зокрема він говорив про бойові літаки і танки.
Воллес сказав, що донори прислухалися до закликів України, і що на додаток до порівняно легкої зброї українцям допоможуть далекобійною артилерією та амуніцією, а також бронетехнікою і потужнішими засобами протиповітряної оборони.
Окремо були згадані системи берегової оборони, які могли б, наприклад, захистити Одесу і протидіяти російським кораблям у Чорному морі, з яких росіяни запускають по українських цілях крилаті ракети.
«Донорська конференція показує рішучість міжнародної спільноти підтримувати Україну в умовах путінського нелегального і неспровокованого вторгнення російських військ», - заявив британський міністр.
«Зараз я більш за все ціную хліб», - розповідь українки, яка два тижні пробула в окупації під Києвом. Відео
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