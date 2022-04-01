США підтримують відмову країн Європи платити за газ у рублях

США підтримують відмову низки країн Європи платити в рублях за постачання російського природного газу, заявила директорка з комунікацій Білого дому Кейт Бедінгфілд.

У відповідь на запитання чи підтримують США їх європейських союзників щодо оплати, Бедінгфілд відповіла коротким: "Так".

"Вважаю, канцлер ФРН чітко заявив, що контракти є такими, які вони є, і змін там не буде", - сказала вона.

"Що ми тут бачимо, так це штучну підтримку рубля російським Центробанком та владою Росії", - зауважила директорка з комунікацій Білого дому. "Я б також сказала, що в перші кілька днів після початку конфлікту рубль був заслуговуючим на довіру мірилом стану російської економіки. Але зараз це вже не так, частково через те, що було вжито ці штучні заходи".

На думку Бедінгфілд, слід звернути увагу на "різку інфляцію в Росії" та на "відхід приватних інвестицій" з країни.

"Я маю на увазі, що це точніший показник стану російської економіки зараз", - наголосила вона.

У четвер президент Росії Володимир Путін підписав указ про переведення розрахунків із «недружніми» країнами за постачання російського газу на рублі з 1 квітня.

Незгодним із новою системою оплат загрожує припинення постачання.

За даними економістів, це не відбудеться відразу, оскільки оплата за деякими контрактами має бути проведена у другій половині квітня, а здебільшого угод — у травні.

Однак Німеччина вже заявила, що ЄС продовжить платити в євро, і назвала дії РФ "шантажем".

Тим не менш, Росія попередила, що якщо клієнти «Газпрому» відмовляться від нової схеми розрахунку, РФ розцінюватиме це як невиконання зобов'язань і припинить постачання.

«Нам ніхто нічого безплатно не продає, і ми теж не збираємося займатися благодійністю. Тобто чинні контракти буде зупинено», - сказав президент Путін на нараді з урядовцями.

Коментуючи указ Путіна, експерт голландської фінансової компанії Rabobank Бас ван Геффен заявив виданню Financial Times, що рішення Росії "або примусть Захід уникати власних санкцій або по-суті позначить кінець поставок газу з Росії до Європи".

Як повідомляє Reuters, європейські чиновники та експерти вважають погрози Путіна блефом.

"Європейські гроші потрібні Росії, у будь-яких грошових одиницях, так само, як Європі потрібен газ", - твітує журналіст видання The Economist Джеймс Франшам.

Як повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на Reuters, у п’ятницю, 1 квітня, російський газ продовжує надходити до європейських споживачів.

Як відзначає це ЗМІ, речник Кремля пояснив це тим, що указ президента Росії не вплине на поставки, які вже були оплачені, це стане проблемою лише після того, як у другій половині квітня настане час нових платежів.

Євросоюз планує зменшити закупівлі газу з РФ на дві третини до кінця нинішнього року і повністю відмовитися від них до 2030 року.

У статті використано матеріали Російської служби "Голосу Америки", "Радіо Свобода", Financial Times, Retuers.