Військо США моніторить небо над Катаром під час Чемпіонату світу з футболу 

Поки вболівальники Чемпіонату світу з футболу збираються на стадіонах по всьому Катару, близько 8000 американських військовослужбовців, дислокованих неподалік, наглядають над повітряним простором Близького Сходу з великої бази, на території країни.

Побудована на пласкій ділянці пустелі приблизно в 20 милях (30 кілометрах) на південний захід від столиці Катару Дохи, авіабаза Аль-Удеїд колись вважалася настільки неоднозначою, що американські військові повідомляли лише, що вона розташована десь «у південно-західній Азії».

Сьогодні розгалужений центр є стратегічною перлиною Катару, демонструючи тісне партнерство емірату Перської затоки у сфері безпеки зі Сполученими Штатами, які зараз вважають Доху основним союзником поза НАТО.

У розпал війни США в Афганістані, Іраку та Сирії понад 10 000 військових дислокувались на базі та інших об’єктах в Катарі. Ця кількість зменшилась на 20% після того, як адміністрація Байдена відкликала частину військових з Близького Сходу, зосереджуючись на протистоянні великих сил, включаючи Китай і Росію.

Але катарці продовжують вкладати гроші в базу — понад 8 мільярдів доларів з 2003 року. Під час візиту в п’ятницю журналісти Associated Press побачили нові казарми та їдальню, а авіатори обговорювали інші вдосконалення. Авіатори сказали, що створення нової оперативної групи, зосередженої на безпілотниках та інших готових бойових технологіях в Аль-Удеїді, показує, що Вашингтон залишиться там, незважаючи на побоювання про протилежне.

"Повітряні сили США дуже активно працюють над цим регіоном, - сказала AP підполковник ВПС США Ерін Брілла. - Ми залишаємося, щоб забезпечити тривалі спроможності".

Створення та розширення Аль-Удеїда віддзеркалюють «вічні війни», після нападів Аль-Каїди 11 вересня на Нью-Йорк і Вашингтон. Коли Саудівська Аравія попросила американські сили залишити королівство, Катар запропонував Аль-Удеїд, побудований за орієнтовною початковою вартістю 1 мільярд доларів.

Аль-Удеїд став передовим штабом Центрального командування збройних сил США. Його Об’єднаний центр повітряних операцій контролює бойові завдання, польоти спостереження та безпілотники на Близькому Сході, у Північній Африці та Азії.

«Вічні війни» згасаютть, а у регіоні все ще тривають конфлікти. Напруга у відносинах з Іраном росте, а США та союзники шукають способи протистояти недорогим безпілотникам, які використовують у регіоні Тегеран та бойовики, такі як єменські хусити.

Нова оперативна група ВПС 99, нещодавно дислокована Аль-Удеїд, зосереджена на протидії — або нав’язуванні тих самих «дилем» ополченцям, які вони пропонують США, коли змушують союзників випустити «ракету вартістю 1 мільйон доларів». проти безпілотника вартістю 1000 доларів", - каже Брілла.

Це реальний приклад. Збройні сили Саудівської Аравії відбили більшість обстрілів хуситів за допомогою американської зенітно-ракетної системи Patriot, яка зазвичай випускає дві ракети по цілі. Це дорого і неефективно, оскільки кожна ракета Patriot коштує понад 3 мільйони доларів, а запаси королівства обмежені.

Група 99 слідує за аналогічною силою 5-го флоту ВМС США, яка відправляє безпілотники у води Близького Сходу. Як і ВМС, ВПС хочуть зосередитися на широко доступних готових технологіях, якими вони могли б поділитися з країнами-союзниками, і не хвилюватися про втрату, на відміну від дронів MQ-9 Reaper вартістю 32 мільйони доларів, які вилетіли з Аль-Удеїда у минулому.

Для Катару розміщення бази забезпечує захист у роздробленому регіоні, дозволяючи йому кинути виклик своїм сусідам. Лише два роки тому Саудівська Аравія, Об’єднані Арабські Емірати, Єгипет і Бахрейн оголосили бойкот Катару, розірвавши торговельні та туристичні зв’язки.

Як спільний центр для ВПС Катару, Королівських ВПС Великої Британії та Центрального командування, база може похвалитися стоянками для транспортників C-17 і довгими злітно-посадковими смугами для розміщення найважчих бомбардувальників, які злітають у спеку в пустелі. Це може здатися самодостатньою бульбашкою, хоч і з Burger King, Pizza Hut і тренажерним залом.

Незважаючи на це, лихоманка Чемпіонату світу відчувається і на базі. Написи арабською мовою рекламують Чемпіонат світу з футболу. Американські військовослужбовці сказали, що вони часто виїжджають на вісім стадіонів у Досі та навколо неї, щоб вболівати за національну збірну Сполучених Штатів, коли мають час, а один військовослужбовець навіть заслужив репутацію фаната чемпіонату світу після відвідування семи матчів.

«Я дуже радий бачити, як ми змагаємось і вкладаємо серце й душу в поле, так само як наші льотчики тут вкладають свої серця й душу в місію», — сказала капітан ВПС США Кейшел Труделл, яка бачила, як США перемогли Іран з рахунком 1-0 на початку цього тижня на стадіоні, де виступали учасники оркестру ВПС.

Вона також сказала, що одягне червоне, біле та синє, коли вболіватіме за збірну США під час матчу проти Нідерландів у суботу — це шанс країни вийти до чвертьфіналу вперше з 2002 року.

Спортивний бар FOX Аль-Удеїда транслює турнір, дозволяючи військовим стежити за матчами. ФІФА надала дозвіл на трансляцію матчів Міністерству оборони США.

«Це захоплюючий час у Катарі, адже незабаром відбудеться Чемпіонат світу з футболу», — сказала Брілла, додавши, що «майже кожен телевізор» у командному центрі показує матчі. Вона замовкла, мабуть, розмірковуючи над численними екранами, що відстежували небо. «Не тих, хто стежить за повітряною картинкою, а інших».