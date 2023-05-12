 У США скасували вимогу часів пандемії, що дозволяла швидко висилати мігрантів

Уряд США скасував дію Розділу 42, який використовувався під час пандемії COVID-19 на кордоні США та Мексики, щоб швидко відправляти мігрантів назад до Мексики, або до їхньої країни.

Дія положення закінчилося в четвер опівночі.

Адміністрація Байдена ввела суворі процедури щодо надання притулку, які, за словами міністра внутрішньої безпеки США Алехандро Майоркаса, призведуть до відправки більшості мігрантів зі США на кордоні, де, за словами деяких прикордонних аналітиків, близько 150 000 людей очікують на в’їзд до США.

"Ось що станеться: вас повернуть, - сказав Майоркас на прес-конференції у Вашингтоні в середу. - Наш кордон не відкрито".

На кордоні мігранти не знають, що робити далі. Прісцилла Орта, імміграційний адвокат із Браунсвілля, штат Техас, щотижня перетинає кордон із Матаморосом, Мексика, щоб пояснити мігрантам процес, який на них очікує.

"Якщо ви прибудете за будь-яких інших обставин, окрім реєстрації в застосунку або попередньої резервації, вас не вважатимуть таким, хто має право на притулок. А, після роботи щодня з людьми, які чекають, особливо тут, у Матаморосі, можу сказати, що саме на це вони сподіваються: можливість подати заяву на притулок", – сказала вона Голосу Америки.

Після закінчення дії Розділу 42 Орта радить мігрантам записатись на прийом через додаток CBPOne і повідомляє їм, що якщо вони перетнуть без дозволу, їх буде негайно видворено. Але навіть після того, як у застосунку додали 1000 додаткових слотів, люди чекають деякий час.

Неріс Арруаз прибула в Матаморос місяць тому і досі не впевнена, коли члени її родини зможуть з’явитися в пункті в’їзду. Вона була бухгалтером на Кубі і, якщо вона переїде до США, вона каже, що планує стати підприємцем і допомогти своїй сім’ї.

Для громад поблизу кордону збільшення кількості мігрантів не є чимось новим.

«Насправді тисячі, понад 2000, приходять щодня», — сказав суддя округу Камерон, штат Техас, Едді Тревіно-молодший у Браунсвіллі.

Тревіно каже, що це триває десятиліттями, і він не поділяє точку зору, що кордон не є надійним і безпечним.

«Самі сплески кількості іммігрантів і мігрантів не роблять кордон небезпечною територією, – сказав він. - Просто наша імміграційна система зламана. Ми знаємо це вже більше 40 років, але все ж адміністрація або Конгрес за Конгресом продовжують зволікати, сподіваючись, що хтось інший цим займається, бо вони не хочуть мати справу з політичними наслідками».

Усі мігранти розглядаються відповідно до положень Розділу 8 Кодексу США.

«Це давні положення з процедури імміграції, які багато адміністрацій, як республіканців, так і демократів, застосовували для визначення процедури. Незаконна міграція тягне за собою серйозні наслідки, включаючи п’ятирічну заборону на повторний в’їзд і потенційне кримінальне переслідування за повторні спроби незаконного перетину", - сказав Майоркас журналістам наприкінці квітня.

Для прикордонників місія зрозуміла. Оформлювати мігрантів, які відповідають чинним вимогам, і швидко депортувати тих, хто не відповідає.

«Кордон не відкритий, добре? - Каже Голосу Америки агент прикордонної служби Фідель Бака. - Якщо ви прибуваєте між пунктами в’їзду, це нелегально. Добре? І ви маєте наслідки. Інша річ, наслідки за Розділом 8. Під цим я маю на увазі те, що людей видворять …Їм загрожуватиме депортація із забороною повторного в’їзду на п’ять років».

Для мігрантів, які змогли перейти до США, подорож не закінчилася. Роуз Карільо, мігрантка з Венесуели, просить притулку. Її справу імміграційний суд розгляне у травні наступного року.

"Я сподіваюся, що врешті-решт перевезу своїх дітей, - сказала вона іспанською. - Я так сумую за ними. Мені так важко розлучитись із сім'єю. Вони - моя єдина сім'я, моя мама, мої троє дітей. Мені нікому їм допомогти. Якщо я не працюватиму, їм не буде що їсти. Моя мрія, щоб вони були тут".

Імміграційна служба США закликає мігрантів використовувати додаток CBPone, якщо вони планують просити притулку і кажуть, наступні декілька днів будуть напруженими.