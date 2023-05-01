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Міністр внутрішньої безпеки США обіцяє пришвидшити обробку імміграційних справ
Глава Міністерства внутрішньої безпеки США в неділю пообіцяв, в рамках існуючого імміграційного законодавства США, розглянути справи тисяч мігрантів, які, як очікується, намагатимуться перетнути кордон США з Мексикою, починаючи з 12 травня. Саме тоді адміністрація президента США Джо Байдена припиняє застосовувати положення закону, введене під час пандемії коронавірусу, яке дозволяло швидко видворити тих, хто прибуває без документів, з міркувань охорони здоров'я.
Міністр внутрішньої безпеки Алехандро Майоркас сказав в інтерв'ю каналу NBC, що коли сім’ї прибудуть на кордон, щодо них «будуть розпочаті імміграційні процедури, процедури виселення, а якщо вони подадуть запит про допомогу, ми швидко його розглянемо».
Він сказав, що справи мігрантів, які хочуть залишитися в Сполучених Штатах, можуть бути розглянути протягом «днів або тижнів». Це не [вимагатиме] місяців і місяців», і це буде почуто офіційними особами імміграційної служби перед 2 мільйонами існуючих імміграційних справ, які очікують на вирішення в США.
Майоркас сказав, що якщо дитина без супроводу прибуде на кордон: «Ми дотримуватимемось закону, і закон передбачає, що ми беремо опіку над цією дитиною, і у нас є 72 години, протягом яких ми можемо передати цю дитину, яка прибула без супроводу, до Департаменту охорони здоров’я та соціального захисту населення».
«Тоді Міністерство охорони здоров’я та соціальних служб … має визначити родича чи спонсора в Сполучених Штатах, якому вони можуть передати догляд за цією дитиною. – сказав Майоркас. - Ми, згідно із законом, надаємо гуманітарну допомогу цим дітям, і виконуємо цей закон».
Понад 2,4 мільйона мігрантів прибули до кордону США за останній рік, багато з них з країн Центральної Америки, а також з країн Карибського басейну, Африки, України та інших країн. Багатьом було відмовлено, а інші втекли вглиб США або їм дозволили очікувати у США імміграційного суду, засідання якого має відбутись через місяці та роки.
Майоркас виклав масштаб проблеми, з якою стикаються США, оскільки мігранти, багато з яких рятуються від бідності та політичних переслідувань на Батьківщині, намагаються втекти до найбагатшої країни світу.
«Це справді важкий виклик, який триває багато років, — сказав Майоркас. - Ми бачимо безпрецедентний рівень міграції не лише на нашому південному кордоні, але й у всій півкулі».
«Я вважаю, що це найбільша міграція в нашій півкулі з часів Другої світової війни», — додав він.
Коли пандемію коронавірусу вважали широкомасштабною загрозою, законодавство наділило прикордонників США повноваженнями швидко видворяти тих, хто перетинає мексикансько-американський кордон, щоб запобігти поширенню інфекційних захворювань. Але ті, кому було відмовлено у в’їзді на кордоні, часто знову і знову намагалися потрапити до Сполучених Штатів без жодних правових наслідків.
Посадовці уряду Байдена намагалися припинити дію положення, яке не дозволяло мігрантам скористатися звичайними міграційними законами країни, які вимагають заборони порушникам на п’ять років реадмісії до США. Генеральні прокурори в підконтрольних республіканцям штатах отримали судові рішення, які продовжили дію положення введене під час пандемії, до 11 травня.
У результаті очікується новий приплив мігрантів, починаючи з 12 травня, незважаючи на те, що існуючі притулки для мігрантів у прикордонних містах та в інших містах США, таких як Нью-Йорк і Чикаго, переповнені.
"Наш підхід полягає в тому, щоб побудувати законні шляхи, викорінити безжальних контрабандистів, забезпечити законні шляхи, щоб люди могли отримати доступ до гуманітарної допомоги без необхідності вирушати в небезпечну подорож зі своїх рідних країн", — сказав Майоркас.
Але він визнав існування проблем в імміграційній системі США, оскільки Конгрес десятиліттями не реформував міграційні закони.
«Я просто хочу чітко пояснити, що ми працюємо зі значними обмеженнями, — сказав він. - Нам потрібні люди, нам потрібні технології, нам потрібні засоби, нам потрібні транспортні ресурси - усі елементи для задоволення потреб великої кількості людей, які прибувають до нашого південного кордону».
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- Голос Америки
"Вдячна тим, хто захищає небо України" - посолка США, після нових ракетних обстрілів РФ
Вдруге за три дні Росія провела масштабний ракетний удар по території України. Згідно з даними ЗСУ, українська ППО збила 15 з 18 крилатих ракет, захистивши Київ та інші великі міста.
34 людини постраждало через обстріли, десятки осель зруйновано, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. В Дніпропетровській та Херсонській областях пошкоджено об'єкти енергорозподільчі мережі, написало у Telegram Міністерство енергетики України. Повне усунення пошкоджень триватиме кілька діб, заявили у відомстві.
Повітряна тривога тривала декілька годин, ППО знищила БПЛА та ракети, яки летіли на Київ, повідомили в місцевій владі. Зі словами вдячності до тих, хто захищає небо України звернулась 1 травня посолка США в Україні Бріждит Брінк. Вона запевнила: "Сполучені Штати продовжуватимуть наполегливо та швидко працювати, щоб підтримати їх та їхню здатність протистояти варварським нападам Росії на народ України".
Під час нічних обстрілів посолка Великої Британії Мелінда Сіммонс запостила у Twitter допис про те, що "звучить, як протиповітряна оборона працює тяжко в Києві у відповідь на дзвінок тривоги у травневий день".
Напередодні в дописі Сіммонс протиставила "бомбування, вбивства цивільних, гарячкові розмови про контрнаступ", красі магнолій та дерев, що квітнуть в парках Києва, куди приходять кияни, щоб сфотографуватись.
Попередній масштабний обстріл території України Росія здійснила 28 квітня. Реагуючи на обстріли в Держдепі США пообіцяли робити все можливе, щоб притягнути Росію до відповідальності за атаки мирного населення України та запевняють, що продовжуватимуть підтримку українського війська. Про це заявив речник Державного департаменту США Ведант Пател 28 квітня, коментуючи ракетні обстріли росіян по всій Україні.
“Це ще один приклад, серед багатьох інших прикладів, нахабного ігнорування Росією українського мирного населення та українського життя. Знову і знову ми бачимо, як вони вдаються до легковажних та нерозсудливих дій в питанні їхньої несправедливої війни в Україні», – сказав речник Державного департаменту США.
Він додав, що Сполучені Штати продовжуватимуть робити все можливе для підтримки українських партнерів, і для того, щоб притягнути Російську Федерацію до відповідальності.
«Я готовий на все», каже Папа про посередницькі контакти з Москвою
Глава Католицької церкви Папа Римський Франциск повідомив, що Ватикан бере участь у нерозголошуваних переговорах з Москвою і Києвом, щоб сприяти припиненню війни, але не подав подробиць, пославшись на закритість контактів.
Папа розповідав про це журналістам у літаку, коли повертався додому після триденного візиту в Угорщині.
Є місія, яка непублічна, вона триває. Коли вона буде публічною, то я про неї говоритиму.Папа Франциск
Він також додав, що Ватикан, який посередництвом сприяв обмінам російськими та російськими полоненими, тепер хоче допомогти поверненню на Батьківщину українських дітей, вивезених в Росію з окупованих українських територій.
Про це Папу окремо просив український прем’єр-міністр Денис Шмигаль, перебуваючи у Ватикані минулого тижня.
Міжнародний кримінальний суд у березні оприлюднив ордери на арешт президента Путіна і російської представниці у справах дітей, звинувативши їх у викраденні дітей з України.
«Усі людяні жести допомагають. Жорстокі жести не допомагають… Я готовий на все», - подають слова Папи інформагенції і додають таку цитату: «Є місія, яка непублічна, вона триває. Коли вона буде публічною, то я про неї говоритиму».
86-річний Франциск від початку лютневого російського вторгнення рік тому засудив напад на Україну і постійно закликає припинити війну.
Але Папа уникає називання Москви агресором та не критикує особисто Путіна.
Він також викликав невдоволення багатьох українців розмірковуваннями, що росіяни - також жертви війни.
На богослужінні в Будапешті у неділю, де було майже 100 тисяч людей, Папа сказав, що молиться за український народ, який у біді, а також - за російський народ, та за «майбутнє надії, а не війни».
Франциск повідомив, що під час візиту обговорював Україну з угорським прем’єр-міністром Віктором Орбаном, уряд якого, на відміну від більшості країн Європи, вирішив не допомагати українцям оборонятися.
Орбан з нагоди папського візиту підкреслював, що стосовно російсько-української війни у нього з Папою спільні погляди, хоча Папа раніше розмірковував, що жертва нападу має моральне право на збройну самооборону.
Український уряд запрошував Папу відвідати Україну, але Франциск натякав, що він хотів би відвідати Київ лише в межах миротворчої місії, якби у нього була можливість відвідати також і Москву.
- Голос Америки
Залужний зустрівся із командувачем сил США в Європі Каволі
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів зустріч у розширеному складі із головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО у Європі - командувачем сил США в Європі Крістофером Каволі.
"Предметно обговорили широке коло важливих для нас питань. Детально розповів про оперативну ситуацію по всій лінії фронту. Описав можливі сценарії, загрози та передумови для наших майбутніх дій. Ставимо собі за мету - підготуватися так, щоб максимально виконати визначені завдання", - написав Залужний в Facebook.
Він подякував США та союзним країнам за підтримку Києва й наголосив, що вони із Каволі "обговорили питання підготовки" військовиків ЗСУ. "Окремо зупинилися на важливості вчасних поставок у достатній кількості боєприпасів та техніки. Наголосив на необхідності надання Україні широкого спектру озброєння і систем протиповітряної оборони, які суттєво допоможуть вирішити проблемні моменти у протистоянні російській агресії", - додав український головнокомандувач.
Раніше Каволі під час слухань у Комітеті зі збройних сил Конгресу запевнив, що Збройні сили України отримають необхідну зброю вчасно для майбутнього контрнаступу проти російських військ, зазначивши, що понад 98% обіцяної Києву бойової техніки вже поставлено.
Він також сказав, що українці перебувають на "хорошій позиції" для контрнаступу проти російських військових, але при цьому сказав, що сухопутні сили Росії сьогодні більші, "ніж вони були на початку конфлікту", попри численні втрати у війні проти України. Також, за його словами, ВПС РФ "втратили дуже мало; вони втратили 80 літаків", - сказав він, зазначивши, що росіяни мають "ще 1000 винищувачів і бомбардувальників".
Українські студенти дізнаються, що отримали повну стипендію на навчання у США. Відео
П’ятеро українських студентів отримали повну стипендію на навчання в коледжі Дікінсона у США. Президент навчального закладу подзвонив їм, щоб повідомити цю новину.
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