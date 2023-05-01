Міністр внутрішньої безпеки США обіцяє пришвидшити обробку імміграційних справ

Глава Міністерства внутрішньої безпеки США в неділю пообіцяв, в рамках існуючого імміграційного законодавства США, розглянути справи тисяч мігрантів, які, як очікується, намагатимуться перетнути кордон США з Мексикою, починаючи з 12 травня. Саме тоді адміністрація президента США Джо Байдена припиняє застосовувати положення закону, введене під час пандемії коронавірусу, яке дозволяло швидко видворити тих, хто прибуває без документів, з міркувань охорони здоров'я.

Міністр внутрішньої безпеки Алехандро Майоркас сказав в інтерв'ю каналу NBC, що коли сім’ї прибудуть на кордон, щодо них «будуть розпочаті імміграційні процедури, процедури виселення, а якщо вони подадуть запит про допомогу, ми швидко його розглянемо».

Він сказав, що справи мігрантів, які хочуть залишитися в Сполучених Штатах, можуть бути розглянути протягом «днів або тижнів». Це не [вимагатиме] місяців і місяців», і це буде почуто офіційними особами імміграційної служби перед 2 мільйонами існуючих імміграційних справ, які очікують на вирішення в США.

Майоркас сказав, що якщо дитина без супроводу прибуде на кордон: «Ми дотримуватимемось закону, і закон передбачає, що ми беремо опіку над цією дитиною, і у нас є 72 години, протягом яких ми можемо передати цю дитину, яка прибула без супроводу, до Департаменту охорони здоров’я та соціального захисту населення».

«Тоді Міністерство охорони здоров’я та соціальних служб … має визначити родича чи спонсора в Сполучених Штатах, якому вони можуть передати догляд за цією дитиною. – сказав Майоркас. - Ми, згідно із законом, надаємо гуманітарну допомогу цим дітям, і виконуємо цей закон».

Понад 2,4 мільйона мігрантів прибули до кордону США за останній рік, багато з них з країн Центральної Америки, а також з країн Карибського басейну, Африки, України та інших країн. Багатьом було відмовлено, а інші втекли вглиб США або їм дозволили очікувати у США імміграційного суду, засідання якого має відбутись через місяці та роки.

Майоркас виклав масштаб проблеми, з якою стикаються США, оскільки мігранти, багато з яких рятуються від бідності та політичних переслідувань на Батьківщині, намагаються втекти до найбагатшої країни світу.

«Це справді важкий виклик, який триває багато років, — сказав Майоркас. - Ми бачимо безпрецедентний рівень міграції не лише на нашому південному кордоні, але й у всій півкулі».

«Я вважаю, що це найбільша міграція в нашій півкулі з часів Другої світової війни», — додав він.

Коли пандемію коронавірусу вважали широкомасштабною загрозою, законодавство наділило прикордонників США повноваженнями швидко видворяти тих, хто перетинає мексикансько-американський кордон, щоб запобігти поширенню інфекційних захворювань. Але ті, кому було відмовлено у в’їзді на кордоні, часто знову і знову намагалися потрапити до Сполучених Штатів без жодних правових наслідків.

Посадовці уряду Байдена намагалися припинити дію положення, яке не дозволяло мігрантам скористатися звичайними міграційними законами країни, які вимагають заборони порушникам на п’ять років реадмісії до США. Генеральні прокурори в підконтрольних республіканцям штатах отримали судові рішення, які продовжили дію положення введене під час пандемії, до 11 травня.

У результаті очікується новий приплив мігрантів, починаючи з 12 травня, незважаючи на те, що існуючі притулки для мігрантів у прикордонних містах та в інших містах США, таких як Нью-Йорк і Чикаго, переповнені.

"Наш підхід полягає в тому, щоб побудувати законні шляхи, викорінити безжальних контрабандистів, забезпечити законні шляхи, щоб люди могли отримати доступ до гуманітарної допомоги без необхідності вирушати в небезпечну подорож зі своїх рідних країн", — сказав Майоркас.

Але він визнав існування проблем в імміграційній системі США, оскільки Конгрес десятиліттями не реформував міграційні закони.

«Я просто хочу чітко пояснити, що ми працюємо зі значними обмеженнями, — сказав він. - Нам потрібні люди, нам потрібні технології, нам потрібні засоби, нам потрібні транспортні ресурси - усі елементи для задоволення потреб великої кількості людей, які прибувають до нашого південного кордону».