США ввели нові санкції проти Північної Кореї, після ракетних запусків

Державний секретар США Ентоні Блінкен у п’ятницю оголосив нові економічні санкції проти Північної Кореї після того, як ця ізольована країна запустила серію балістичних ракет. Блінкен назвав запуски «безпрецедентними за своєю швидкістю, масштабом і розмахом».

За минулі 12 днів Північна Корея провела шість випробувань балістичних ракет, останнє – у четвер. Дві балістичні ракети малої дальності (SRBM) було запущено в той час, коли дипломати в Раді Безпеки ООН обговорювали, як відповісти на запуск іншої ракети над Японією, що був двома днями раніше.

У п'ятничній заяві Блінкен сказав, що лише цього року Північна Корея або Корейська Народно-Демократична Республіка (КНДР) запустила 41 балістичну ракету, включаючи шість міжконтинентальних балістичних ракет.

У відповідь він оголосив, що Сполучені Штати запроваджують санкції проти «двох фізичних осіб і трьох юридичних осіб за діяльність, пов’язану з експортом нафти до Корейської Народно-Демократичної Республіки, яка безпосередньо підтримує розробку озброєнь КНДР та її військових»

Блінкен сказав, що Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) зареєструвало New Eastern Shipping Co Ltd. разом із особами Квек Кі Сенг і Чен Ши Хуан за участь у передачі або доставці нафтопродуктів до КНДР.

У заяві Блінкен зазначив, що за допомогою санкцій «Сполучені Штати посилають чітке повідомлення про те, що ми продовжуватимемо вживати заходів проти тих, хто підтримує розвиток армії та арсеналу зброї КНДР».