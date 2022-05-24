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США та Індія надалі «консультуватимуться про негативні наслідки» війни Росії в Україні
Президент США Джо Байден на зустрічі з керівниками Австралії, Індії та Японії назвав війну Росії проти України «темною годиною нашої спільної історії».
Це глобальна проблема.Джо Байден
«Це більш ніж просто європейська проблема. Це глобальна проблема», - сказав американський керівник на чотиристоронньому саміті в Токіо.
З огляду на російську війну окрему увагу зараз звертають на Індію, керівник якої, прем’єр-міністр Нарендра Моді, виявився одним зі світових лідерів, що уникають прямого осуду Москви за вторгнення в Україну.
Уряди Австралії та Японії від самого початку долучилися до США, європейських та інших країн з осудом російської війни і приєдналися до західних санкцій щодо Москви.
Австралія також надає військову допомогу Україні, а Японія зосередилася на фінансовій та гуманітарній підтримці.
Але Індія не обмежила співпрацю з Москвою, успадкувавши зв’язки налагоджені ще в часи існування СРСР.
«Жорстока й неспровокована російська війна проти України спричинила гуманітарну катастрофу, невинних цивільних вбивають на вулицях і мільйони біженців полишили домівки в середині країни, а також виїхали», - наголосив Джо Байден в присутності індійського керівника.
Після двосторонніх переговорів з Моді Байден повідомив, що вони обговорювали вторгнення Росії в Україну і «наслідки для світового порядку».
Американський президент сказав, що США й Індія будуть далі консультуватися стосовно того, «як подолати ті негативні наслідки».
Але Нарендра Моді, як зауважує зокрема інформагентство Associated Press, коментуючи теми переговорів, не згадав про російську війну в Україні, а натомість зосередився на торговельних та інвестиційних програмах зі США.
Ми не можемо дозволити, щоб подібне сталося в індійсько-тихоокеанському регіоні.Фуміо Кісіда
«Очевидно, що адміністрація Байдена не хоче проблем з Індією, і більшість тих важких розмов відбуватимуться приватно», - прокоментував ситуацію для Associated Press американський аналітик Майкл Ґрін, віце-президент Центру стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні.
Японський прем’єр-міністр Фуміо Кісіда, торкнувшись теми російської агресії в Україні, сказав: «Ми не можемо дозволити, щоб подібне сталося в індійсько-тихоокеанському регіоні».
Австралійський прем’єр-міністр Ентоні Албанезе, який щойно сформував новий уряд, заявив, що його країна продовжуватиме курс співпраці зі США та іншими союзниками.
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