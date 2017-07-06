Американська компанія мусить повернути тисячі незаконно вивезені з Іраку археологічні пам’ятки

Американські федеральні прокурори заявили, що компанія Hobby Lobby погодилась повернути тисячі творів мистецтва з Близького Сходу, які були вивезені звідти незаконно під час воєнного конфлікту.

У результаті справи, яку подано в середу, прокуратура заявила, що в 2010 році команія заплатила 1,6 мільйона доларів за 5500 табличок і цеглинок з глини, на яких зображені одні з перших в історії людства форм письма, а також інші об’єкти.

Ці та інші артефакти, придбані рік пізніше, були надіслані до крамниць компанії Hobby Lobby та інших місць у пакунках, які фальшиво позначено, що вони з Туреччини та Ізраїлю. В супровідних документах написано, що в пакунках були «керамічні плитки» і «вироби з глини».

Прокурори заявили, що експерт попередив компанію, що придбання культурної спадщини з Іраку становить ризик, що ці речі були пограбовані з археологічних місць.

«Захист культурної спадщин є завданням, до якого службовці Бюро розслідування щодо безпеки країни та його партнера – Митної служби і захисту кордонів – ставляться дуже серйозно. І хоча, як ми розуміємо, дехто може визначати ціну на ці артефакти, іракський народ вважає їх безцінними», сказав службовець із спеціальних завдань Анхел Мелендес.

Крім повернення артефактів, компанія Hobby Lobby також погодилась сплатити три мільйони доларів штрафу.

Президент Hobby Lobby Стів Ґрін заявив, що компанія співпрацювала з урядом і в майбутньому повинна бути обережнішою щодо того, як вести справу з придбаними товарами.

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