Деякі авіакомпанії з Близького Сходу повідомили про скасування заборони на ноутбуки

Кілька авіакомпаній з Близького Сходу повідомили про те, що їх пасажири можуть мати з собою ноутбуки та іншу особисту електроніку під час прямого рейсу до Сполучених Штатів. Про це повідомили в неділю Royal Jordanian і Kuwait Airways.

У березні Сполучені Штати наклали заборону на електроніку під час польоту з 10 аеропортів Близького Сходу, кажучи, що вони боятьсяя, що терористи можуть заховати вибухівку в цих устаткуваннях.

Міністерство внутрішньої безпеки США заявило деяким авіалініям, що вони мусять посилити заходи безпеки і перевірку пасажирів, включно з із застосуванням модерних рентгенівських і ультразвукових апаратів для електронних устаткувань, які вони хочуть взяти з собою.

У неділю в заяві авіаліній Royal Jordanian сказано, що ці авіалінії виконали вимоги і у зв’язку з тим заборону скасовано для пасарирів, які відлітають з Аммана.

Компанія Kuwait Airlines повідомила, що пасарири можуть мати з собою електроніку на літаких, що залишають Кувейтський міжнародний аеропорт.

Минулого тижня базована в Досі компанія Qatar Airways, а також компанія Етігад з Абу-Дабі, Emirates з Дубаї і Turkey Airlines зі Стамбула також заявили, що вони виконали всі вимоги.

Заборона на ноутбуки і далі стосується прямих рейсів до Сполучених Штатів з аеропортів Єгипту, Саудівської Аравії і Марокко.

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