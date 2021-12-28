Переговори між США та Росією заплановані на 10 січня, - Білий дім

Переговори між Сполученими Штатами та Росією мають відбутися 10 січня. Про це українській службі Голосу Америки повідомив посадовець Ради з національної безпеки США.

“Сполучені Штати очікують на участь з Росією в платформі Стратегічного діалогу з безпеки 10 січня. На додачу, наскільки ми розуміємо, Росія та НАТО мають намір провести зустріч Ради Росія-НАТО 12 січня, а засідання Постійної ради ОБСЄ заплановано на 13 число”, - повідомили в Раді з національної безпеки США.

В адміністрації додали, що підхід президента Байдена щодо України полягає в об’єднанні союзу довкола двох шляхів: стримування та дипломатії. “Як Альянс, ми об’єднані щодо наслідків, з якими зіткнеться Росія, якщо вона почне наступ на Україну. Але ми також єдині в нашій готовності брати участь у принциповій дипломатії з Росією”, - підкреслили в Раді з нацбезпеки.

Ми будемо дотримуватися принципу «нічого про наших союзників і партнерів без наших союзників і партнерів, включаючи Україну».

“Коли ми сядемо до переговорів, Росія може викласти на стіл свої занепокоєння, і ми також викладемо на стіл свої занепокоєння щодо діяльності Росії. Ми будемо дотримуватися принципу «нічого про наших союзників і партнерів без наших союзників і партнерів, включаючи Україну». Будуть сфери, де ми зможемо досягти прогресу, і сфери, в яких у нас будуть розбіжності. Ось у чому полягає дипломатія”, - повідомили українській службі Голосу Америки.

Очікується, що протягом переговорів представники США та Росії обговорять безпекову ситуацію довкола України та діяльність НАТО в Європі.

Раніше Державний секретар США Ентоні Блінкен заявляв, що Росія зіткнеться із величезними наслідками, якщо вирішить проявити нову агресію проти України. Відповідаючи на запитання про вимоги Росії щодо безпеки у Європі, Ентоні Блінкен заявив, що у США та Європи також є свої принципи.

“Президент (Байден, - ГА) протягом багатьох років був дуже чітким щодо деяких базових принципів, і ніхто від них не відступає. Одна країна не має права силою змінювати кордони іншої, одна країна не має права диктувати політику іншої або вказувати цій країні, з ким їй співпрацювати. Одна країна не має права застосовувати сферу впливу, це поняття слід відкинути на смітник історії. Ці принципи дуже чіткі, президент їх має довгий час, і це не зміниться”, - сказав Ентоні Блінкен.

Він наголосив, що Сполучені Штати та Росія готові до діалогу через різні канали. При цьому додавши, що наразі не планується нової особистої зустрічі Джо Байдена та Володимира Путіна.

Дивіться також: Протидія Північному потоку-2: головні моменти та підсумки.