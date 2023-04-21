Американські танки Abrams в травні прибудуть до Німеччини для навчання українців 

Американські танки M1A1 Abrams прибудуть до Німеччини у травні, і українці почнуть навчання на них, за словами високопоставлених військових.

Тридцять один танк Abrams прибуде на базу в Графенвері, Німеччина, наступного місяця, щоб українці могли розпочати 10-тижневий курс навчання керування танками. На умовах анонімності посадовці повідомили, що обговорюють питання безпеки на базі Графенвер або на іншій базі в Хохенфельці в Німеччині, проведення додаткових курсів навчання та технічного обслуговування.

У навчаннях під керівництвом США візьмуть участь близько 250 українців, і посадовці кажуть, що 31 танк Abrams буде доставлено в Україну до осені, що набагато раніше, ніж очікувалося.

Навчальні танки - не ті, які поїдуть в Україну на війну проти російського вторгнення. За словами офіційних осіб, ті танки переобладнують в Сполучених Штатах і відправлять на передову, коли будуть готові.

У п'ятницю міністр оборони США Ллойд Остін проводить чергове засідання Контактної групи з питань оборони України, на якому військові керівники понад 50 країн обговорюють потреби української армії в бронетехніці, ППО та боєприпасах.

Остін, за очікуваннями, під час прес-конференції в п’ятницю оголосить, що Abrams прибудуть до Німеччини найближчими тижнями.

Виступаючи на авіабазі Рамштайн у Німеччині, де він вперше скликав групу минулого квітня, Остін сказав, що члени груп надали понад 55 мільярдів доларів допомоги Україні в сфері безпеки.

За останні кілька місяців члени групи забезпечили достатньо обладнання та навчання для підтримки дев’яти додаткових броньованих бригад, за словами Остіна.

Танки Abrams - довгоочікуване доповнення до бою. Товста броня та турбінний двигун потужністю 1500 кінських сил роблять його набагато досконалішим за радянські танки, які Україна використовує з початку війни.

У січні адміністрація Байдена оголосила, що надішле новішу версію танків Abrams, відомих як M1A2, в Україну після того, як замовить їх та виготовить - процес, на який можуть піти роки.

У березні уряд США заявив, що надасть замість них танки M1A1 Abrams, щоб «скоріше передати танки до рук українців», заявив прес-секретар Пентагону бригадний генерал Пет Райдер.

Велика Британія першою пообіцяла Україні танки західного зразка, надіславши на допомогу в боях свої танки Challenger 2. Після заяви США про Abrams у січні Німеччина оголосила, що надасть Україні танки Leopard 2 і дозволить іншим союзникам, які мають німецькі танки, таким як Польща, зробити те саме.

Міністр оборони України Олексій Резніков у п’ятницю поспілкувався з членами Контактної групи з питань оборони України і поінформував лідерів про ситуацію на полі бою та нагальні військові потреби України. Раніше цього року Москва відновила наступ на Україну, але він зупинився, а Київ готується до масштабного контрнаступу, який, як очікується, розпочнеться найближчими днями чи тижнями.

Наразі США надали понад 35 мільярдів доларів на безпекову допомогу Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року, яке Остін назвав «неспровокованою та невиправданою агресивною війною».

Деякі країни, зокрема Естонія та Латвія, пожертвували на оборону України понад 1% свого ВВП.

Перед зустріччю Остін прокоментував витік секретних документів Пентагону із детальним описом конфіденційної інформації про війну в Україні, російської розвідки та розвідданих, отриманих від нагляду за союзниками.

Остін сказав, що поставився до проблеми дуже серйозно і продовжить працювати з «нашими союзниками та партнерами, яких ми високо цінуємо».

«Мене вразила ваша солідарність і ваша відданість відкинути спроби розділити нас. І ми не дозволимо нічому порушити нашу єдність», – сказав він.

За словами Майкла О'Хенлона, старшого наукового співробітника Інституту Брукінза, контактна група з питань оборони України спрацювала краще, ніж прогнозувалося, з точки зору підтримки поставок для України, продемонструвавши рішучість Заходу протистояти російській агресії та захистити «Україну, навіть без розміщення військових на полі бою».

США та союзники пообіцяли підтримувати Україну в захисті її суверенної території «стільки, скільки буде потрібно», що, за словами О’Хенлона, може тривати до кінця 2024 року.

«Я боюся, що це реальна можливість», — сказав він