Американський сенатор бере участь у випробуваннях вакцини від COVID-19, закликає приєднуватись до нього

Cенатор від Республіканської партії зі штату Огайо Роб Портман оголосив, що він бере участь у третій фазі клінічних випробувань вакцини від COVID-19, яка розробляється американською транснаціональною корпорацією Johnson & Johnson.

64-річний Портман заявив, що він сподівається на зміцнення довіри громадськості до вакцин в період, коли Америка готується до масової вакцинації від коронавірусу, який викликає COVID-19. Спілкуючись із ЗМІ, Портман називав коронавірус величезною проблемою для штату, який він представляє.

«Отримати безпечну і ефективну вакцину - це найважливіше, що ми можемо зробити для перемоги над COVID-19, - написав Портман в Twitter. - Я закликаю людей брати участь у випробуваннях і бути впевненими у вакцині, як тільки вона буде схвалена Управлінням з контролю зa якістю продуктів харчування і ліків».

"Маски та соціальне дистанціювання критично важливі для уповільнення поширення та порятунку життів. Але ключовим є офіційні, з дотриманням належних вимог, дозволи на вакцини проти COVID-19, щоб стала можливою масштабна вакцинація. Я заохочую приєднуватись до мене і брати участь у випробуванні вакцин", - відзначив Портман.

За даними Університету Джонса Гопкінса у США, станом на 18-те листопада у країні налічується понад 248 тисяч смертей пов'язаних із коронавірусом та зареєстровано понад 11 мільйонів 300 тисяч випадків захворювання.

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