Палата представників відклала голосування щодо Закону про нагляд за іноземними розвідками, проти якого виступив Трамп

Демократи у Палаті представників скасували заплановане голосування щодо Закону про нагляд за іноземними розвідками (FISA). Рішення демократів пов'язане із загрозою президентського вето.

Законопроект FISA, який раніше цього місяця схвалив Сенат, який знаходиться під контролем республіканців, викликав заперечення з боку обох партій, коли демократична більшість в Палаті представників внесла до нього правки.

Трамп стверджує, що програма FISA використовувалася для незаконного стеження за членами його передвиборного штабу у 2016 році, щоб перешкодити його перемозі

Через правки демократів, Мін'юст у середу заявив, що більше не підтримує ініціативу, і пригрозив президентським вето.

«З огляду на сукупний негативний вплив цих законодавчих змін на здатність Мін'юсту виявляти і відстежувати терористів і шпигунів, Мін'юст повинен виступити проти законопроекту, який на даний момент розглядається в Палаті представників. У разі прийняття мініст юстиції порекомендує президенту накласти вето на законопроект», - заявив помічник міністра юстиції Стівен Бойд.

Лідерка демократів у Палаті представників Ненсі Пелосі висловила власне бачення щодо негативного ставлення адміністрації США до внесених змін.

«Адміністрації, особливо деяким представникам Міністерства юстиції, дуже хотілося б, щоб цього законопроекту не було, - заявиа у четвер спікерка Палати представників Ненсі Пелосі. - Без нього не буде передбачених їм важливих елементів із захисту громадянських свобод. Без нього буде необмежена кількість лазівок, які дозволяють не захищати недоторканність приватного життя американців. Зрозуміло, тому, що республіканці в Палаті представників ставлять політику вище національної безпеки».

Пелосі у четвер заявила, що законодавці продовжать працювати над документом, щоб гарантувати його схвалення з достатньою підтримкою для подолання президентського вето.

Без нього не буде передбачених їм важливих елементів із захисту громадянських свобод

Закон викликав критику і з боку захисників цивільних свобод, які хочуть, щоб американським громадянам було гарантовано захист від незаконних обшуків.

Президент Дональд Трамп у вівторок ввечері опублікував твіт, у якому закликав республіканців голосувати проти законопроекту.

«Я сподіваюся, що всі республіканці в Палаті представників скажуть «НІ» FISA, поки наша країна не зуміє визначити, як і чому трапився найбільший політичний, кримінальний і підривної скандал в історії США».

Трамп стверджує, що програма FISA використовувалася для незаконного стеження за членами його передвиборного штабу у 2016 році, щоб перешкодити його перемозі.

Лідер республіканської меншості в Палаті представників Кевін Маккарті в середу закликав відкласти голосування, щоб досягти двопартійного консенсусу.Як повідомляється, у деяких прогресивно налаштованих демократів також питання до законопроекту.

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