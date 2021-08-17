У Білому домі заявили, що поки зарано говорити про визнання влади Талібану

Радник США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що поки поспішно говорити про визнання влади Талібану. “Зараз у Кабулі хаотична ситуація - немає навіть встановлення державного органу влади. Тож відповідати на це питання поки зарано”, - сказав Джейк Салліван, відповідаючи журналістам у Білому Домі. “Зрештою, це залежатиме від Талібану - показати решті світу, ким вони є, і які вони мають наміри”, - додав Салліван.

Він також зауважив, що Джо Байден поки не спілкувався із жодними світовими лідерами з приводу ситуації в Афганістані.

Тим часом прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що його країна не має планів визнавати уряд Талібану, що прийшов до влади в Афганістані. Про це він заявив у коментарі журналістам, передає агенція Reuters.

“Вони захопили владу й замінили законно обраний демократичний уряд силою”, - додав Джастін Трюдо.

Раніше на засіданні Ради безпеки ООН постійний представник Афганістану Гулам Ісакзай закликав міжнародну спільноту не визнавати жодну адміністрацію, яка приходить до влади силою, і жоден уряд, який не є інклюзивним.

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон також закликав не визнавати уряд Талібану. “Ми не хочемо, щоб будь-хто визнавав Талібан у двосторонньому порядку. Ми хочемо об’єднаної позиції серед всіх однодумців, наскільки це можливо, - щоб зробити усе в своїх силах і запобігти, аби Афганістан знову став розсадником терору”, - заявив Борис Джонсон.

В експертів виникають побоювання, що владу талібів може визнати Росія та Китай, які залишили свої дипломатичні представництва у Кабулі. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Кремль “поки не спішить” із таким рішенням - і додав, що такої ж думки притримуються в Пекіні.

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