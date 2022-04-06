Міністр оборони США вказав на роль допомоги, наданої Заходом Україні, у зриві первинних планів Росії

Міністр оборони США Ллойд Остін напередодні вказав на оборонну допомогу, надану Сполученими Штатами Америки та їхніми союзниками Україні, у тому, що Росія не змогла реалізувати свої плани швидкої перемоги в Україні.

Як повідомляє інформаційна агенція Reuters, відповідаючи на зауваження конгресмена-республіканця Метта Гетца, що США переоцінили військову силу Росії, Остін відповів: "Чи спадало вам на думку, що Росія не змогла швидко перемогти Україну завдяки тому, що ми зробили? Та тому, що зробили наші союзники? Чи ви колись про це задумувались?"

Остін виступив у ході слухань у Комітеті Палати представників у справах збройних сил США.

Гетц звинуватив очільників Міноборони США у низці невірних оцінок.

"Ви, люди, казали, що Росія переможе Україну за 36 днів. Ви казали, що Талібан можна буде стримувати протягом місяців. Ви виявились цілком неправими", - говорив Гетц, закинувши, що освітні установи Міноборони США замало працюють над стратегією і забагато над питанням соціальної справедливості та ін.

Як відзначає інформаційна агенція, Остін та інші посадовці США, заявляють, що підтримка ЗСУ з боку Америки та сильний бойових дух України дозволили зірвати плани Росії щодо швидкої перемоги.

Міністр закордонних справ Росії Лавров раніше заявляв, що озброєння, які постачають Заходом Україні, "могут розповзтись по всій Європі".

Остін також повідомив, що Сполучені Штати навчають українських військових поводженню зі зброєю, яку передають.

«Звичайно, вони мають пройти підготовку. І ми це робимо», - сказав він.

Як повідомляє кореспондентка "Голосу Америки" Карла Бабб, Остін заявив, що підготовка українських військових відбувається за межами України, включно із територією США. Пентагон, заявив посадовець, не здійснює підготовку українських військових на території України чи Польщі.

У статті використано матеріали Російської служби "Голосу Америки", Reuters, "РИА Новости".