США нададуть Україні ракетні системи, каже Байден

Президент США Джо Байден повідомив 31 травня, що він схвалив надання Україні «більш передових ракетних систем і боєприпасів» у межах американської допомоги українській обороні від російського вторгнення, яке триває вже четвертий місяць.

Україна наполегливо закликає західних партнерів надати їй більш потужну і далекобійну зброю, зокрема системи залпового ракетного вогню (СЗРВ), щоб відбити вторгнення російської армії, яка використовує свою перевагу в ракетній артилерії та інших наступальних озброєннях.

Офіційних подробиць рішення Байдена очікують 1 червня, але агентство Associated Press, посилаючись на двох чільних представників Білого дому, повідомило напередодні, що йдеться про «невелику кількість високотехнологічних ракетних систем середньої дальності» в межах чергового набору оборонної допомоги США Україні на $700 мільйонів, що включатиме гелікоптери, антитанкові ракети джавелін, тактичні автомобілі, запчастини й іншу зброю та спорядження.

Ми не заохочуємо і не створюємо можливості для України, щоб вона завдавали ударів поза своїми кордонами.

Оголошення Вашингтона з’явилося в той час, як російська армія, застосовуючи руйнівний ракетно артилерійський вогонь та удари з повітря, на сході України змогла потіснити українську армію у деяких місцях на Донбасі.

Байден обґрунтував своє рішення в публікації у часописі The New York Times тим, що американська зброя посилить обороноздатність України, а також українські позиції на майбутніх мирних переговорах з Росією.

«Неспровокована агресія, бомбардування пологових лікарень, будинків культури і вигнання мільйонів людей з домівок зробили війну в Україні на глибокоморальним питанням», - написав Байден.

Президент наголосив у статті: «Мета Америки відверта - ми хочемо, щоб Україна була демократична, незалежна, суверенна і заможна та володіла засобами, щоб захищатися й надалі стримувати агресії».

Рішення адміністрації Байдена було схвалене після певних вагань стосовно того, чи надавати Україні новітню наступальну зброю.

Напередодні Байден вважав за потрібне зауважити, що США не надаватимуть українцям ракет, «які могли б завдавати ударів у Росії».

В газетній статті президент написав, що він не хоче війни з Росією.

«Хоча я не погоджуюсь з Путіним і вважаю обурливими його дії, США не будуть намагатися усунути його від влади в Москві», - зауважив Байден, додавши, що «допоки США і наші союзники не є об'єктом нападу, ми не будемо безпосередньо брати участь у конфлікті - не будемо надсилати американських військових воювати в Україні, чи нападати на російські сили. Ми не заохочуємо і не створюємо можливості для України, щоб вона завдавали ударів поза своїми кордонами».

Associated Press пише, що за словами представників адміністрації Байдена «українці запевнили США, що не запускатимуть ракети по російській території».

Агентство переповідає слова американських посадовців про те, що передові ракетні системи дадуть можливість українським військовим прицільніше вражати скупчення російських військ, які наступають в Україні.