США та Україна обговорили, як посилити торгівлю між країнами

Посилення економічних та торговельних відносин між США та США обговорили у понеділок Торгівельна представниця США Кетерін Тай з міністром економіки україни Олексієм Любченком. Про це Голосу Америки повідомили у Білому домі.

Торгівельна представниця США наголосила на питаннях прозорості, прогнозованості та підзвітності в економіці Україні.

“Ці зусилля зміцнять довіру до українського уряду та створять середовище, що дозволить торгівлі процвітати”, - заявила Кетерін Тай під час зустрічі у США із главою Мінекономіки України.

"Чудова зустріч з першим заступником прем'єр-міністра України Любченком, щоб обговорити, як посилити наші торговельні відносини", - написала у Твітері представниця американського уряду Тай.

Серед інших питань, сторони обговорили перспективу збільшення інвестицій між країнами, регуляторні питання, цифрову торгівлю, проблеми інтелектуальної власності. Вони також висловили спільні побоювання щодо перевищення потужностей у металургійній та алюмінієвій промисловості внаслідок неринкової економіки.

Зустріч відбулась напередодні візиду президента України Володимира Зеленського до США. 1 вересня запланована його зустріч із президентом США Джо Байдена у Білому домі.

Дивіться також: Американські фахівці обговорюють план щеплення населення дозами-підсилювачами