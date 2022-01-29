США намагаються виявляти і розвінчувати російську дезінформацію про Україну

На відміну від попередньої політики, США та союзники активно розкривають інформацію розвідки щодо підготовки Росією нового вторгнення до України, і намагаються зашкодити планам Путіна, виявляючи їх та руйнуючи його прагнення формувати світову думку.

Білий дім нещодавно повідомив про те, що Росія, як заявляється, готує операції під "чужим прапором" як привід для вторгнення. Британія назвала українців, яких вона звинуватила у зв'язках з російською розвідкою з метою змови скинути українського президент Володимира Зеленського. США також розкрили карту військових позицій Росії і детально описали, як, на їхню думку, Росія спробує напасти з використанням 175 000 військових.

Експерти вказують, що Білий дім зняв гриф "таємно" з розвідувальних даних. Однак, розкриття інформації несе ризики. Оцінки розвідки мають певний рівень імовірності і, крім фото пересування військ, США та союзники надали небагато інших свідчень. Москва відкидає заяви Вашингтона і згадує про минулі провали розвідки США, включаючи хибну інформацію щодо програм Іраку з розробки зброї.

Відомо, що Росія використовує дезінформацію в якості тактики. Вторгнення Росії в Крим в 2014 році супроводжувалось кампанією, що намагалсь привернути на бік РФ етнічних росіян в Криму. Державні ЗМІ та пов'язані з Росією соцмедійні аккаунти просували звинувачення проти Заходу у маніпуляції протестами в Києві а також неправдиві вигадки про буцімто жахливі злочини скоєні українськими силами.

Зараз, заявляють США, Росія прагне змалювати українських лідерів в якості агресорів і переконати власних громадян підтримати військові дії. Водночас, США та союзники заявляють, що Росія розмістила оперативників на сході України, які можуть використати вибухівку для диверсій проти російських проксі-сил і звинуватити у цьому Київ.

Державний департамент нещодавно опублікував перелік і спростування деяких російських заяв, а Міністерство фінансів США ввело санкції проти чотирьох осіб, звинувачених у участі в операції впливу, спрямованої на створення приводу для нового вторгнення.

Москва продовжує заявляти, що НАТО не має приймати Україну, або інші країни. Після того, як британська розвідка звинуватила українського політика Євгена Мураєва в тому, що він може стати проросійським кандидатом в президенти, той заперечив заяву і сказав АР, що вона має "сміховинний вигляд".

Зусилля Вашингтона викликали питання в Києві, де український президент Володимир Зеленський веде іншу публічну стратегію і намагається зменшити побоювання громадськості щодо нарощування війни.

Моллі МакК'ю, експерт з російського впливу, заявляє, що зусилля США з подолання дезінформації мають супроводжуватись чіткими заявами цілей США зі стримування вторгнення.

Брет Шафер з Німецького фонду Маршалла заявляє, що Росія не дбає про репутаційну шкоду" і розвінчування неправдивих заяв може навпаки привернути до них увагу.