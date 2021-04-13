Байден планує вивести всі війська США з Афганістану до 11 вересня - медіа

Одразу декілька американських медіа з посиланням на власні джерела повідомляють, що президент Джо Байден планує вивести всі американські війська з Афганістану до 11 вересня 2021 року. Про це зокрема пишуть The Washington Post та CNN.

Очікується, що про такі плани Джо Байден має оголосити найближчим часом. Як заявила прес-секретарка Білого дому Джен Псакі під час брифінгу у вівторок, деталі свого бачення Байден оголосить у середу.

Зараз в Афганістані перебуває близько 2500 американських військовиків. Крім того, в регіоні зосереджені сили союзників НАТО, а це приблизно ще 7000 осіб військового персоналу.

Попередній президент США Дональд Трамп теж оголошував про виведення американських військ з Афганістану: він обіцяв зробити це до 1 травня 2021 року. Згідно з американськими медіа, Джо Байден планує продовжити цей термін на декілька місяців, таким чином приурочивши його до 20-ї річниці терактів у Нью-Йорку - 11 вересня 2001 року.

Якщо війська виведуть, це офіційно покладе край найдовшій війні, в якій брали участь Сполучені Штати Америки.

Раніше Талібан обіцяв відновити атаки на війська США та НАТО, якщо вони не вийдуть з країни до встановленого Дональдом Трампом дедлайну. Втім, минулого місяця Джо Байден сказав, що "з тактичних причин досягнути дедлайну 1 травня буде складно".

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