Недружній прийом. Візит Ердогана до США критикують противники Трампа

Я зустрічаюсь з лідерами країн - королями, королевами, прем'єр-міністрами, президентами, диктаторами - зустрічаюсь з усіма, усіма, хто хоче завітати. Диктатори? Ну добре

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган цього тижня приїде до Вашингтона, щоб зустрітися з президентом Дональдом Трампом. Деякі оглядачі вважають зустріч шансом на перезавантаження відносин, які залишаються напруженими через політичні розбіжності.

Як очікується, головною темою переговорів буде нещодавня турецька військова операція проти курдських ополчень у Сирії. Анкара вважає їх терористами, а для США курди стали ключовим союзником у боротьбі з «Ісламською державою».

Конгрес США загрожує запровадити масштабні санкції проти Туреччини через військові операцій проти курдів. Деякі санкції спрямовані особисто проти Ердогана. Однак турецький лідер застерігає, що досягнуті за посередництва Москви і Вашингтона мирні домовленості знаходяться під загрозою зриву: за його словами, курди не відвели свої сили від кордону з Туреччиною, як було домовлено.

Немає вибачення тому, що цей візит відбувається, попри жахливу поведінку Ердогана. Президент Трамп вчергове прихильно ставиться до чергового авторитарного лідера і цим надсилає жахливий сигнал світу

Значна частина американського політикуму критчно налаштована щодо візиту Ердогана. Свій осуд візиту висловив сенатор-демократ Кріс Ван Холлен.

"Ердоган: напав на наших союзників курдів у Сирії; заявив про намір вбити лідера курдів у Сирії, генерала Мазлума; він перешкодив нашій битві проти ІДІЛ; При ньому відбуваються порушення прав людини. Ганьба, що Трамп вирішив винагородити його візитом до Білого дому. Чому мовчать мої колеги-республіканці?", - твітує американський політик.