«Не їдьте до кабульського аеропорту», США, Британія кажуть про загрозу терактів

Після застереження президента США Джо Байдена про зростання загрози терористичних нападів у Кабулі уряди кількох західних країн оприлюднили заклики, щоб люди, які сподіваються на евакуацію зі столиці Афганістану, не наближалися до кабульського аеропорту.

«Загроза вірогідна, нагальна і смертельна. Ми б не говорили про це, якби не були насправді стурбовані тим, що Ісламська держава має потенційну ціль», - сказав у четвер чільний представник британського військового відомства Джеймс Гіппі в інтерв’ю радіо Бі-Бі-Сі.

Не їдьте до кабульського міжнародного аеропорту...

В оновлених порадах британського міністерства закордонних справ наголошено: «Не їдьте до кабульського міжнародного аеропорту імені Гаміда Карзая. Якщо ви перебуваєте в районі аеропорту, то перемістіться в безпечне місце і очікуйте подальших інструкцій».

Таку ж пораду оприлюднило і посольство США в Кабулі, а також Австралія, Нова Зеландія.

Четвер і п'ятниця 26-27 серпня напевне будуть останніми днями упродовж яких західні країни ще здійснюватимуть масову евакуацію з аеропорту Кабула.

Прем’єр-міністр Бельгії заявив, що його країна припиняє евакуацію у четвер, а керівник уряду Франції повідомив, що останні французькі евакуаційні авіарейси заплановані на вечір у п’ятницю.

Тим часом агентство Reuters повідомило, що за словами західного дипломата зранку у четвер перед воротами аеропорту і далі були великі натовпи людей.

«Наші охоронці в кабульському аеропорту також під загрозою угруповання Ісламська держава», - цитує Reuters неназваного представника Талібану.

Ми використаємо усі дипломатичні й економічні важелі, які ми маємо, щоб тиснути на Талібан з вимогою випустити людей з країни.

Президент США Джо Байден заявив, що проблема з безпекою - одна з головних причин, чому американці та союзники хочуть завершити евакуацію і вивести свої останні підрозділи з Афганістану якомога швидше.

«Ми знаємо, що кожного дня, поки ми перебуваємо там, ІДІЛ-К (терористична організація в Афганістані пов'язана з Ісламською державою) шукає можливості напасти на солдатів США і наших союзників, а також на невинних цивільних в аеропорту», - сказав президент 24 серпня у Вашингтоні.

Тим часом держсекретар США Ентоні Блінкен 25 серпня наголосив, що 31 серпня «не буде кінцем евакуації для тих американців та афганців, які хочуть виїхати».

«Ми про них не забудемо», - заявив Блінкен, відповідаючи на запитання журналістів, - «І як я сказав, ми використаємо усі дипломатичні й економічні важелі, які ми маємо, щоб тиснути на Талібан з вимогою випустити людей з країни».

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