Віце-президентка США скликала надзвичайне засідання на саміті АРЕС з ракетних запусків КНДР

Віце-президентка США Камала Гарріс скликала екстрену нараду основних держав регіону у п’ятницю на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АРЕС) в Бангкоку, щоб обговорити останній запуск ракети Північною Кореєю, яка впала за 200 кілометрів від узбережжя Японії.

«Ці дії Північної Кореї - зухвале порушення кількох резолюцій ООН з питань безпеки. Це дестабілізує регіон та безпідставно підвищує напругу», — сказала Гарріс у коротких коментарях для преси перед зустріччю з лідерами Японії, Південної Кореї, Австралії, Нової Зеландії та Канади.

Північна Корея провела серію ракетних запусків у ці тижні. У Пхеньяні заявили, що це «відповідна військова операція», спрямована на проведення симуляції ударів по Південній Кореї та Сполучених Штатах у відповідь на широкомасштабні авіаційні навчання союзників.

Провокація Північної Кореї відбувається на тлі збільшення геополітичної напруги через війну в Україні, яка загострила проблеми з каналами постачання та зростанням інфляції у світі.

Гарріс очолює делегацію США на зустрічах членів АРЕС, групи з 21 економіки Азійсько-Тихоокеанського регіону, мандат якої полягає у сприянні регіональному економічному співробітництву та інтеграції.

«Наше повідомлення чітке - Сполучені Штати рішуче економічно підтримують Індо-Тихоокеанський регіон, не роки а десятиліття та покоління», — сказала вона під час виступу на саміті ділових кіл АРЕС.

Гарріс стверджувала, що «немає кращого економічного партнера для Індо-Тихоокеанського регіону, ніж Сполучені Штати Америки» і просувала Індійсько-Тихоокеанське економічне партнерство, започатковане Вашингтоном у травні.

Індо-Тихоокеанське економічне партнерство

Цей механізм — механізм сприяння торгівлі, встановлення стандартів і нарощування потенціалу, створений на противагу економічному впливові Китаю в регіоні. Адміністрація Байдена намагається відновити торгові відносини між країнами регіону після того, як у 2017 році адміністрація колишнього президента Дональда Трампа вийшла з Транстихоокеанського партнерства. Попередня адміністрація США, адміністрація президента Барака Обами, започаткувала цей регіональний торговий пакт у 2015 році.

Тринадцять країн регіону підписали Індійсько-тихоокеанську економічну програму, або IPEF, яка включає такі положення, як справедлива та стійка торгівля; стійкість каналів постачання; чиста енергія, декарбонізація та інфраструктура; податки та боротьба з корупцією.

Хоча є сигнали, що регіон хоче, щоб США збільшили економічну участь, щоб збалансувати Китай, вони тепло сприйняли IPEF, який не містить положень про доступ до ринку чи зниження тарифів.

Тим часом Пекін може похвалитися Регіональним всеохоплюючим економічним партнерством, угодою про вільну торгівлю, яку він просував і яку підписали Австралія, Бруней, Камбоджа, Індонезія, Японія, Південна Корея, Лаос, Малайзія, М’янма, Нова Зеландія, Філіппіни, Сінгапур , Таїланд і В'єтнам. Він також прискорює переговори щодо зони вільної торгівлі між АСЕАН і Китаєм «Версія 3.0» з країнами Південно-Східної Азії.

Для американських політиків — великий виклик відповідь на цей геоекономічний маневр Китаю, сказав Тітінан Понсудхірак, директор Інституту науки та міжнародної безпеки Бангкокського університету Чулалонгкорн.

Проте Сполучені Штати все ще головний інвестор у регіоні, сказав Понсудхірак Голосу Америки.

"Обсяг інвестицій США величезний, дуже близький до Китаю. Вони чергуються", - сказав він.

Партнерство щодо глобальної інфраструктури та інвестицій

Гарріс наголосила на Партнерстві щодо глобальної інфраструктури та інвестицій, яка є кроком Заходу на противагу китайській ініціативі «Один пояс, один шлях».

«У G7 ми плануємо зібрати 600 мільярдів доларів на інвестиції в інфраструктуру в країнах, що розвиваються. Ця ініціатива достримуватиметься високих стандартів, буде прозорою та сприятливою для клімату», — сказав Гарріс.

У завуальованій критиці Пекіна вона додала, що партнерство «не залишає країни з нездоланним боргом».

Гарріс відзначив Партнерство справедливого енергетичного переходу, розроблене з Індонезією під час її головування у Великій двадцятці, яке має на меті мобілізувати 20 мільярдів доларів протягом наступних трьох-п’яти років, щоб допомогти країні здійснити енергетичний перехід і реалізувати кліматичний план.

«Ці зусилля показують, що Вашингтон усвідомлює, що йому є як конкурувати з Китаєм», — сказала Сюзанна Паттон, директор Програми Південно-Східної Азії в Інституті Лоуі.

Однак, поки реальні проекти не будуть реалізовані, скепсис щодо зусиль США залишатиметься», — сказала вона Голосу Америки.

Як і багато інших країн у регіоні, які сподіваються на фінансування Китаєм своєї інфраструктури, Індонезія у 2023 році збирається запустити проект високошвидкісної залізниці Джакарти та Бандунга, який фінансується Пекіном на 8 мільярдів доларів.

Відсутність Байдена

Саміт АРЕС завершує серію міжнародних зустрічей у Південно-Східній Азії цього тижня після саміту G20 на Балі, Індонезія, та зустрічі АSEAN у Пномпені, Камбоджа. Гарріс представляє президента Джо Байдена, який відвідав зустрічі G20 і АSEAN, але повернувся до Вашингтона в середу, щоб прийняти майбутнє весілля своєї онуки в Білому домі.

Відсутність Байдена посилить занепокоєння регіону щодо прихильності США, сказала Голосу Америки Андрейка Наталегава, науковий співробітник Програми Південно-Східної Азії в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень США.

Однак Наталегава зазначив, що США наступного року головуватимуть в АТЕС.

"Це потужний сигнал, що Вашингтон продовжує займатися економічною інтеграцією в Індо-Тихоокеанському регіоні", - сказав він.

Після зустрічі з Байденом на полях саміту G20 на Балі в понеділок президент Китаю Сі Цзіньпін із Бангкока застеріг від напруженості часів холодної війни, заявивши, що Азійсько-Тихоокеанський регіон не має бути полем суперництва великих держав.

Завершуючи свій день у Бангкоку, Гарріс і другий джентльмен Даг Емхофф зустрінуться з королем Маха Ваджиралонгкорном Пхра Ваджіраклаочаоюхуа та королевою Сутідою Баджрасудхабімалалакшаною.