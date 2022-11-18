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Віце-президентка США скликала надзвичайне засідання на саміті АРЕС з ракетних запусків КНДР
Віце-президентка США Камала Гарріс скликала екстрену нараду основних держав регіону у п’ятницю на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АРЕС) в Бангкоку, щоб обговорити останній запуск ракети Північною Кореєю, яка впала за 200 кілометрів від узбережжя Японії.
«Ці дії Північної Кореї - зухвале порушення кількох резолюцій ООН з питань безпеки. Це дестабілізує регіон та безпідставно підвищує напругу», — сказала Гарріс у коротких коментарях для преси перед зустріччю з лідерами Японії, Південної Кореї, Австралії, Нової Зеландії та Канади.
Північна Корея провела серію ракетних запусків у ці тижні. У Пхеньяні заявили, що це «відповідна військова операція», спрямована на проведення симуляції ударів по Південній Кореї та Сполучених Штатах у відповідь на широкомасштабні авіаційні навчання союзників.
Провокація Північної Кореї відбувається на тлі збільшення геополітичної напруги через війну в Україні, яка загострила проблеми з каналами постачання та зростанням інфляції у світі.
Гарріс очолює делегацію США на зустрічах членів АРЕС, групи з 21 економіки Азійсько-Тихоокеанського регіону, мандат якої полягає у сприянні регіональному економічному співробітництву та інтеграції.
«Наше повідомлення чітке - Сполучені Штати рішуче економічно підтримують Індо-Тихоокеанський регіон, не роки а десятиліття та покоління», — сказала вона під час виступу на саміті ділових кіл АРЕС.
Гарріс стверджувала, що «немає кращого економічного партнера для Індо-Тихоокеанського регіону, ніж Сполучені Штати Америки» і просувала Індійсько-Тихоокеанське економічне партнерство, започатковане Вашингтоном у травні.
Індо-Тихоокеанське економічне партнерство
Цей механізм — механізм сприяння торгівлі, встановлення стандартів і нарощування потенціалу, створений на противагу економічному впливові Китаю в регіоні. Адміністрація Байдена намагається відновити торгові відносини між країнами регіону після того, як у 2017 році адміністрація колишнього президента Дональда Трампа вийшла з Транстихоокеанського партнерства. Попередня адміністрація США, адміністрація президента Барака Обами, започаткувала цей регіональний торговий пакт у 2015 році.
Тринадцять країн регіону підписали Індійсько-тихоокеанську економічну програму, або IPEF, яка включає такі положення, як справедлива та стійка торгівля; стійкість каналів постачання; чиста енергія, декарбонізація та інфраструктура; податки та боротьба з корупцією.
Хоча є сигнали, що регіон хоче, щоб США збільшили економічну участь, щоб збалансувати Китай, вони тепло сприйняли IPEF, який не містить положень про доступ до ринку чи зниження тарифів.
Тим часом Пекін може похвалитися Регіональним всеохоплюючим економічним партнерством, угодою про вільну торгівлю, яку він просував і яку підписали Австралія, Бруней, Камбоджа, Індонезія, Японія, Південна Корея, Лаос, Малайзія, М’янма, Нова Зеландія, Філіппіни, Сінгапур , Таїланд і В'єтнам. Він також прискорює переговори щодо зони вільної торгівлі між АСЕАН і Китаєм «Версія 3.0» з країнами Південно-Східної Азії.
Для американських політиків — великий виклик відповідь на цей геоекономічний маневр Китаю, сказав Тітінан Понсудхірак, директор Інституту науки та міжнародної безпеки Бангкокського університету Чулалонгкорн.
Проте Сполучені Штати все ще головний інвестор у регіоні, сказав Понсудхірак Голосу Америки.
"Обсяг інвестицій США величезний, дуже близький до Китаю. Вони чергуються", - сказав він.
Партнерство щодо глобальної інфраструктури та інвестицій
Гарріс наголосила на Партнерстві щодо глобальної інфраструктури та інвестицій, яка є кроком Заходу на противагу китайській ініціативі «Один пояс, один шлях».
«У G7 ми плануємо зібрати 600 мільярдів доларів на інвестиції в інфраструктуру в країнах, що розвиваються. Ця ініціатива достримуватиметься високих стандартів, буде прозорою та сприятливою для клімату», — сказав Гарріс.
У завуальованій критиці Пекіна вона додала, що партнерство «не залишає країни з нездоланним боргом».
Гарріс відзначив Партнерство справедливого енергетичного переходу, розроблене з Індонезією під час її головування у Великій двадцятці, яке має на меті мобілізувати 20 мільярдів доларів протягом наступних трьох-п’яти років, щоб допомогти країні здійснити енергетичний перехід і реалізувати кліматичний план.
«Ці зусилля показують, що Вашингтон усвідомлює, що йому є як конкурувати з Китаєм», — сказала Сюзанна Паттон, директор Програми Південно-Східної Азії в Інституті Лоуі.
Однак, поки реальні проекти не будуть реалізовані, скепсис щодо зусиль США залишатиметься», — сказала вона Голосу Америки.
Як і багато інших країн у регіоні, які сподіваються на фінансування Китаєм своєї інфраструктури, Індонезія у 2023 році збирається запустити проект високошвидкісної залізниці Джакарти та Бандунга, який фінансується Пекіном на 8 мільярдів доларів.
Відсутність Байдена
Саміт АРЕС завершує серію міжнародних зустрічей у Південно-Східній Азії цього тижня після саміту G20 на Балі, Індонезія, та зустрічі АSEAN у Пномпені, Камбоджа. Гарріс представляє президента Джо Байдена, який відвідав зустрічі G20 і АSEAN, але повернувся до Вашингтона в середу, щоб прийняти майбутнє весілля своєї онуки в Білому домі.
Відсутність Байдена посилить занепокоєння регіону щодо прихильності США, сказала Голосу Америки Андрейка Наталегава, науковий співробітник Програми Південно-Східної Азії в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень США.
Однак Наталегава зазначив, що США наступного року головуватимуть в АТЕС.
"Це потужний сигнал, що Вашингтон продовжує займатися економічною інтеграцією в Індо-Тихоокеанському регіоні", - сказав він.
Після зустрічі з Байденом на полях саміту G20 на Балі в понеділок президент Китаю Сі Цзіньпін із Бангкока застеріг від напруженості часів холодної війни, заявивши, що Азійсько-Тихоокеанський регіон не має бути полем суперництва великих держав.
Завершуючи свій день у Бангкоку, Гарріс і другий джентльмен Даг Емхофф зустрінуться з королем Маха Ваджиралонгкорном Пхра Ваджіраклаочаоюхуа та королевою Сутідою Баджрасудхабімалалакшаною.
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- Голос Америки
Російські війська готуються обороняти Крим - експерти
Російські війська готуються до продовження українського наступу на Крим та Донбас, вважають західні військові аналітики.
Британська розвідка повідомляє у п’ятницю, що після відступу з Херсона, російські сили перегруповуються та «збудували нові траншеї біля кордону з Кримом, а також біля річки Сіверський-Донець між Донецькою та Луганською областями».
«Деякі з цих місць знаходяться на відстані до 60 км позаду поточної лінії фронту, що свідчить про те, що російські планувальники готуються до можливості подальших великих українських проривів», – мовиться у повідомленні Міністерства оборони Британії у Twitter.
Британські військові експерти не виключають, що Росія спробує передислокувати частину сил, виведених з Херсона, для посилення та розширення своїх наступальних операцій поблизу міста Бахмут у Донецькій області.
Говорячи про українську військову тактику, фахівці американського Інституту вивчення війни (ISW) кажуть, що очікують, що українські сили, ймовірно, продовжуватимуть діяти так, як діяли досі – витискати росіян з території України, відрізаючи їм лінії постачання.
Принаймні, вони очікують, що українські війська далі будуть концентруватися на кількох головних маршрутах – південна траса Т2202 Нова Каховка – Армянськ, південно-східна траса Р47 Каковха – Генічеськ і траса М14, яка тягнеться на схід до Мелітополя, Бердянська, Маріуполя.
«Обмежена кількість високоякісних доріг і залізниць у цьому районі, зокрема, тих, які з’єднують Крим із материком, створює потенційні вузькі місця, які можуть бути заблоковані Україною, що поступово погіршить здатність Росії продовжувати постачати своє угруповання на сході Херсонської області та в інших районах півдня України», – посянюють фахівці ISW.
Як наголошують експерти Інституту, подібна тактика витискання російських військ через вузькі місця вздовж ключових доріг, не лише мостів через річку Дніпро, була успішною під час контрнаступу України в Херсоні. Наявність широкого Дніпра у цьому районі сприяла успіху обраної тактики, тому вашингтонські експерти очікують, що просування на сході Херсонщини не буде таким кардинальним. Незважаючи на це, вони вважають, що і так українські військові зможуть «перешкодити зусиллям Росії зміцнити та утримати свої нові лінії оборони».
Американський військовий аналітик Майкл Кофман, вважає, що важливим чинником для російського відступу від Херсона, було те, що російській армії бракує озброєння. У подкасті War on the Rocks, Кофман, який є директором дослідницької програми в Програмі вивчення Росії в CNA та співробітником Інституту Кеннана, каже, що схиляється до думки, що російська армія страждає від браку боєприпасів не лише в результаті того, що українські сили обмежують її можливості постачання, а тому що цих боєприпасів немає на російських складах. Тому росіяни намагаються закупити їх в Північній Кореї, а дрони - в Ірані.
На думку Кофмана, росіяни намагатимуться тримати оборону вздовж нинішніх позицій, намагаючись протриматися там цілу зиму. Українська тактика, на думку аналітика, полягатиме у тому, щоб не давати росіянам перепочинку взимку і тримати ініціативу до надходження з-за кордону техніки, яка дозволить перейти у великий контрнаступ.
Бої на Донбасі, на думку Кофмана, росіяни зараз ведуть за те, щоб не опинитися поза містами, коли настануть морози. Для української армії це був би найкращий сценарій, адже він би означав, що бойовий дух російської армії падає до рівня, коли вона неспроможна чинити опір.
Найгіршим сценарієм для України був би той, за якого Росія може використати зимову паузу для того, щоб підготувати новобранців та зробити нові запаси боєприпасів для початку нового наступу на Донбасі, каже Кофман.
- Голос Америки
NYT назвала 4 шляхи, як Росія могла отримати ракети для атаки на Україну
У вівторок Росія провела ракетний напад із застосування більше 100 ракет, повідомляє українська влада. Пошкоджено більше 15 енергооб'єктів і зірвано постачання електроенергії для 10 мільйонів домогосподарств, згідно з українськими офіційними даними.
Про те, звідки Росія може брати ракети для нападу йдеться в статті The New York Times в п'ятницю.
1. Зброя надходить із Ірану, або Північної Кореї, припускає видання і вказує на слова очільника Пентагону Ллойда Остіна, який в середу заявив, що на тлі зменшення резервів зброї Росія "звертається до Ірану, вони звертаються до Північної Кореї". В ЗСУ також говорили про те, що Росія може отримувати ракети від Тегерана.
Як повідомляв Голос Америки, директорка з національної розвідки США Авріл Гейнс стверджувала цього місяця, що "експортні обмеження змушують Росію звертатися до таких країн, як Іран і Північна Корея, за поставками, включаючи БПЛА, артилерійські снаряди та ракети".
2. Виробництво в Росії. Видання посилається на звіт оборонного аналітичного центру Janes, де йдеться, що Росія могла створити запаси мікрочипів до повномасштабного вторгнення, або отримати їх в рамках комерційних невійськових поставок, незважаючи на санкції. Також, йдеться в звіті, який наводить NYT, російська військова промисловість працює в три зміни без вихідних.
3. Росія використовує для обстрілів ракети ППО, на кшталт С-300, через нестачу атакувальних ракет. Раніше Росія застосовувала такі ракети для обстрілу місь в Україні. В цьому оглядачі вбачають ознаки нестачі ракет у Росії.
4. Росія створювала запаси, очікуючи війни з НАТО, припускає видання, спираючись на оцінки аналітика Центру Стратегічних досліджень США Марка Канчіана, який вважає, що Росія довгий час вважала таку війну можливою.
Під час ракетних обстрілів у вівторок, ракета впала на територію Польщі, що призвело до загибелі двох осіб. Польща проводить розслідування інциденту. Посадовці Польщі, США та НАТО заявили, що, ймовірно, ракета, що впала, була ракеторю українського ППО, однак вказали, що провина зрештою лежить на Росії, яка проводить обстріли української території. На місці події працюють також і українські експерти, повідомили в українському уряді.
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