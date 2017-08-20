У США джекпот лотереї досяг 650 мільйонів доларів

650 мільйонів доларів – такої суми досяг джекпот однієї з двох найбільших лотерей у США.

Це поки що другий за сумою джекпот. Найбільший накопичився у січні 2016 року, тоді він склав астрономічні один мільярд шістсот мільйонів доларів. Шанси виграти у лотерею "Пауербол" – один з двохсот дев’яносто двох мільйонів. Лотерея розігрується у 44 штатах, столиці США, Пуерто-Ріко та Віргінських островах.

Найбільший в історії США джекпот склав майже 1 мільярд 600 мільйонів доларів у січні 2016 року, який розділили між собою троє переможців

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