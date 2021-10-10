В Україну прибув перший вантаж додаткової безпекової допомоги від США

В Україну прибув перший вантаж американського бойового спорядження та засобів військової допомоги, які Білий дім направив Києву в серпні. Тоді президент Джо Байден погодив виділення Україні додаткових 60 мільйонів доларів військової допомоги.

Як повідомляє посольство США в Києві, ця допомога спрямована на вирішення проблеми з посиленою військовою присутністю Росії в Криму та вздовж кордонів України. Вона надійшла на додачу до понад 2,5 мільярдів доларів, яку США надали на підтримку українських збройних сил з 2014 року.

Серед нового вантажу - медичне майно, озброєння, необхідні боєприпаси, високоточне озброєння та засоби радіолокаційного спостереження, повідомили в Міністерстві оборони України. Планується, що вантажі надійдуть декількома партіями. Перша з них прибула до міжнародного аеропорту "Бориспіль" 10 жовтня.

“Надання додаткової безпекової допомоги від Уряду Сполучених Штатів Збройним Силам України є черговим свідченням непорушного стратегічного партнерства між нашими державами”, - прокоментували в Міноборони України.

Нагадаємо, наприкінці серпня США пообіцяли надати Україні додаткові 60 мільйонів військової допомоги. В адміністрації Байдена заявили, що це було необхідним через “значне зростання військової активності Росії вздовж кордонів України”, а також через порушення режиму тиші та інші провокації.

Дивіться також: Блінкен закликав повністю розповісти історію жертв Бабиного Яру до 80-тої річниці масових розстрілів.