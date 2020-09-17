США: подальша підтримка України залежить від прозорості обрання керівника САП

Посольство Сполучених Штатів Амеприки заявило про те, що подальша підтримка Києва Вашингтоном буде залежати від прозорості обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Про таку позицію дипломати повідомили в соціальних мережах.

Як відомо, Верховна Рада, попри протести опозиційних фракцій, сьогодні делегувала сімох представників до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Аналогічну заяву оприлюднили і в представництві ЄС в Україні.

Дуже критично про рішення Верховної Ради відгукнулися деякі антикорупційні активісти, вважаючи це спробою влади взяти під контроль антикорупційні органи. Виконавчий директор Центру протидії корупції Дарія Каленюк заявила, що рішення українського парламенту ставить під загрозу безвізовий режим з Європейським союзом. Від імені своєї організації Каленюк вимагатиме позбавлення права в'їзду до ЄС, США та Великої Британії тих депутатів, які ставлять під сумнів незалежність антикорупційної прокуратури.

В свою чергу в Офісі президента України закликали не драматизувати голосування і зазначили, що глава держави залишається прихильником незалежності антикорупційних органів. В ОПУ висловили надію, що новий керівник САП працюватиме ефективніше за попередника.

"Повинні працювати інституції – незалежно від прізвищ і так, щоб керувалися виключно параметрами відповідних законів. Повинні, нарешті, суттєво збільшуватися конкретні результати діяльності антикорупційної інфраструктури. Перш за все у вигляді беззаперечних обвинувальних судових вироків", - йдеться у поширеній офісом Володимира Зеленського заяві.

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