Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Попередній Наступний
Breaking News
Україна

У співробітника посольства США вилучили міну в аеропорту «Шереметьєво»

Фото: Літак в аеропорту "Шереметьєво". 2013-й рік

Показати коментарі

"Невже час для нової дипломатичної сварки між США та Росією?" - твітує Алек Лунь, журналіст видання The Telegraph. Співробітник посольства назвав міну сувеніром. Йому дозволили продовжити мандрівку.

Невже час для нової дипломатичної сварки між США та Росією?
Алек Лунь, журналіст видання The Telegraph

Міністерство закордонних справ Росії звинуватило співробітника посольства США у спробі пронести міну в московський аеропорт «Шереметьєво». Як повідомили у відомстві агентству ТАСС, інцидент стався вранці в суботу в терміналі D.

Міну без вибухової речовини, але з підривником, виявили під час перевірки багажу. Співробітник американської дипмісії повідомив, що купив порожню міну «для особистої колекції», стверджує МЗС.

Російське міністерство зажадало пояснень від посольства США в Москві. Співробітник посольства полетів у Нью-Йорк без міни.

Онлайн численні журналісти відзначають здивування з приводу даного інциденту.

"Невже час для нової дипломатичної сварки між США та Росією?", - твітує журналіст видання The Telegraph Алек Лунь.

"Дивно", - резюмує інцидент Кевін Ротрок, редактор англомовного видання Meduza.

Дивіться також: Секрет актуальності карикатуриста в еру соціальних мереж

Секрет актуальності карикатуриста в еру соціальних мереж. Відео
Embed
Секрет актуальності карикатуриста в еру соціальних мереж. Відео

No media source currently available

0:00 0:02:00 0:00
Direct link

Facebook Forum

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG