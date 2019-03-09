У співробітника посольства США вилучили міну в аеропорту «Шереметьєво»

Невже час для нової дипломатичної сварки між США та Росією?Алек Лунь, журналіст видання The Telegraph
Міністерство закордонних справ Росії звинуватило співробітника посольства США у спробі пронести міну в московський аеропорт «Шереметьєво». Як повідомили у відомстві агентству ТАСС, інцидент стався вранці в суботу в терміналі D.
Міну без вибухової речовини, але з підривником, виявили під час перевірки багажу. Співробітник американської дипмісії повідомив, що купив порожню міну «для особистої колекції», стверджує МЗС.
Російське міністерство зажадало пояснень від посольства США в Москві. Співробітник посольства полетів у Нью-Йорк без міни.
Онлайн численні журналісти відзначають здивування з приводу даного інциденту.
"Невже час для нової дипломатичної сварки між США та Росією?", - твітує журналіст видання The Telegraph Алек Лунь.
"Дивно", - резюмує інцидент Кевін Ротрок, редактор англомовного видання Meduza.
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