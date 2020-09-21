США закликали РФ припинити агресію проти України. "У всесвітній день миру ми закликаємо Росію зробити вибір на користь миру. Українці, як і люди в усьому світі, хочуть прожити своє життя в мирі та з повним визнанням своїх прав. Поки Росія не припинить конфлікт, який вона спричинила та підтримує на Донбасі і повністю не вийде з Донбасу та Криму, українці не зможуть наслоджуватися миром, на який заслуговують", - йдеться у відеозверненні тимчасово повіреної у справах США в Україні Крістіни Квін.

Американська дипломатка також закликала Росію звільнити всіх українців, які незаконно утримуються та запевнила, що США залишаються повністю відданими дипломатичному врегулюванню конфлікту на сході та деокупації Криму. "Ми разом з українським народом підтримуємо суверенітет та територіальної цілісності України", - йдеться у розповсюдженому посольством США в Україні зверненні.